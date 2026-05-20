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Vom südkoreanischen Elektronikriesen Samsung kommt die Ankündigung eines neuen ViewFinity-Monitors für Business-, Office- und Multimedia-Zwecke. Der S85TH alias LS40H850TAUXEN misst 40 Zoll in der Diagonalen, setzt auf ein VA-Panel mit 1.000R-Krümmung und löst mit 5.120 x 2.160 Bildpunkten (WUHD alias 5K2K, 21:9) bei bis zu 144 Hz auf. Zwar wird mit Unterstützung für HDR10+ geworben, doch sollte man sich wegen des fehlenden Dimmings und der typischen Helligkeit von 350 cd/m² keine überzeugende HDR-Darstellung erhoffen.

Neben 10 Bit Farbtiefe und einem Kontrastverhältnis von 3.000:1 stellt das Datenblatt 4 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) in Aussicht. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 139 ppi, was ungefähr jener eines 4K-UHD-Bildschirms in 31,5 Zoll entspricht. Als Klanggeber sind zwei 5-W-Lautsprecher integriert. Wer zwischendurch an dem Gerät spielen möchte, freut sich neben den 144 Hz über die Anti-Tearing-Technologie FreeSync Premium. Daisy-Chaining soll das komfortable Umsetzen von Multi-Monitor-Setups mit wenigen Kabeln erlauben. Ebenso wenig fehlen PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild).

Das Schnittstellenangebot besteht aus modernem Thunderbolt 5 mit 140 W Ladeleistung und 80 Gbit/s schnellem DisplayPort-Alternate-Modus (Version 2.1). Darüber hinaus kann auf HDMI, DisplayPort, insgesamt fünf USB-A-Buchsen (vermutlich 3.2 Gen 1), zwei USB-C-Anschlüsse, einen Ethernet-Port und einen Kopfhörerausgang zurückgegriffen werden. HDMI und DisplayPort liegen mutmaßlich jeweils in Version 2.1 vor. Sofern mehrere Endgeräte mit dem ViewFinity S85TH verbunden werden, kommen Auto Source Switch+ (also ein automatischer Signaleingangswechsel) und der integrierte KVM-Switch zum Zug.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Pivot fehlt und würde aufgrund des ultrabreiten Formats ohnehin keinen Sinn ergeben. Die Abmessungen des 40-Zöllers werden ohne Standfuß auf 928,6 x 422,8 x 198,9 mm (B x H x T) beziffert, das Gewicht auf 9 kg. Das EU-Energielabel gibt die Energieeffizienzklasse G von G aus und nennt einen Stromverbrauch von 42 W in SDR und 120 W in HDR.

Samsung gewährt drei Jahre Produktgarantie und hat noch keine deutschen Release-Details zum ViewFinity S85TH bekannt gegeben. Der offizielle Singapur-Onlineshop des Herstellers listet den Monitor für umgerechnet rund 1.738 Euro. Ähnliche Mitbewerber mit Thunderbolt 4 und 120 Hz werden im mittleren 1.000-Euro-Bereich angesiedelt.