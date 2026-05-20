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Samsung hat das neue Lineup für Gaming-Monitore präsentiert. Flaggschiff der Reihe ist der neue Odyssey G8 G80HS, der erstmals auf der CES 2026 vorgestellt wurde. Es handelt sich um einen Gaming-Monitor mit 6K Auflösung, 165 Hz und 330-Hz-Dual-Mode. Beworben wird er als erster 6K-Gaming-Bildschirm. Der Monitor ist 32 Zoll groß und kann ab jetzt in Deutschland vorbestellt werden. Das Gerät bietet eine native Auflösung von 6.144 × 3.456 Pixeln im 16:9-Format. Die maximale Bildwiederholrate beträgt in diesem Modus 165 Hz. Wer mehr Hz möchte, kann wahlweise auf den DLG-Modus mit 3.072 × 1.728 Pixeln wechseln. Dort sind dann bis zu 330 Hz möglich.

Die Grau-zu-Grau-Reaktionszeit beträgt 1 ms. Das verbaute IPS-Panel soll einen Blickwinkel von 178 ° horizontal und vertikal bieten. Die Helligkeit beträgt 350 cd/m², das Kontrastverhältnis 1.000:1. Bei den Anschlüssen warten DisplayPort 2.1, zwei HDMI 2.1 und ein integrierter USB 3.2 Hub mit zwei Ports. Das externe Netzteil verbraucht im Betrieb 33 W, im Stand-by 0,5 Watt. Der Standfuß kann um 120 mm in der Höhe verstellt und von -2 bis +25 ° geneigt werden. Die Schwenkfunktion reicht von -30 bis +30 °. Der Vorbestellerpreis auf der offiziellen Webseite liegt bei 1.499,00 Euro und das Gerät wird ab dem 19. Juni 2026 versandt.

Vorgestellt wurde auch der 27 Zoll große Odyssey G8 G80HF. Dieses Modell verfügt über ein 5K-Display mit einer Auflösung von 5.120 × 2.880 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 180 Hz. Es unterstützt ebenfalls den Dual-Modus, bei dem die Auflösung auf QHD reduziert wird, um eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 360 Hz zu erreichen.

Präsentiert wurden auch neue OLED-Modelle. Hier gibt es den Odyssey OLED G8 G80SH, der in 27 und 32 Zoll verfügbar ist. Hier warten eine Auflösung von 3.840 × 2.160 und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz. Als Letztes wartet der Odyssey OLED G7 G73SH. Hier gibt es 4K OLED auf 32 Zoll mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Auch hier ist der Dual-Modus verbaut. Bei FullHD sind bis bis zu 330 Hz möglich.