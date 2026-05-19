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LG hat den neuen UltraGear Monitor 25G590B vorgestellt. Es handelt sich dabei um den ersten Full-HD-Gaming-Monitor mit einer nativen Bildwiederholrate von 1.000 Hz und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Das 24,5-Zoll-Display entspricht dem E-Sports-Standard. Damit richtet sich LG direkt an professionelle Gamer als Zielgruppe.

Laut Hersteller wurde der Monitor speziell für kompetitive Titel wie First-Person-Shooter entwickelt. Er bietet eine extrem schnelle visuelle Reaktionszeit und konsistente Leistung, die für Spieler in diesem Genre essenziell sind. Integrierte KI-Funktionen und Motion Blur Reduction Pro sorgen zudem für eine hohe Bewegungsschärfe, da schnelle seitliche Bewegungen klar dargestellt werden.

Im Gegensatz zu Dual-Mode-Monitoren liefert der 25G590B seine Spitzenleistung von 1.000 Hz standardmäßig in nativer Full-HD-Auflösung. Die Technologie sorgt für schnelle Bildaktualisierungen, bei denen auch hektische Bewegungen, In-Game-Menüs und Objekte scharf bleiben sollen. Ein fortschrittliches IPS-Panel mit Antireflexionsbeschichtung soll für eine konsistente Farbwiedergabe ohne störende Spiegelungen sorgen.

Mit seiner Bilddiagonale von 24,5 Zoll nutzt der Monitor das bevorzugte Format im professionellen E-Sport. Bei dieser Größe soll es Spielern möglich sein, alle wichtigen visuelle Elemente im natürlichen Sichtfeld zu behalten. Der Standfuß wurde bewusst minimalistisch gestaltet, um die blockierte Fläche auf dem Tisch möglichst gering zu halten. Der Fuß lässt sich präzise in Höhe, Neigung und Schwenkwinkel anpassen. Die AI Scene Optimization passt die Bildeinstellungen intelligent an das jeweilige Spielgenre an, während AI Sound in Kombination mit kompatiblen Headsets für räumlichen Klang und klare Kommunikation sorgt. Der LG UltraGear 25G590B wird auch in Deutschland in den Handel kommen. Er lässt sich auf der LG Webseite ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellen.