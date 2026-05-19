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Für den Business- und Productivity-Einsatz konzipiert ist der neue Monitor PRO MAX 271UPX12G, den MSI ins Portfolio aufgenommen wird und zu einem Preis von 649,90 US-Dollar an den Start geht. Der Preis lässt bereits erahnen, dass der PRO MAX 271UPX12G ein OLED-Panel bietet und dem ist auch so. MSI verbaut ein QD-OLED-Panel der vierten Generation und bietet mit 0,03 ms eine sehr schnelle Reaktionszeit. Die maximale Bildwiederholfrequenz fällt mit 120 Hz angenehm aus.

Um bei einer Bildfläche von 26,5 Zoll genügend Platz zum Arbeiten zu ermöglichen, löst das OLED-Panel mit 3.840 x 2.160 Pixel auf und kommt somit auf eine Pixeldichte von 166 ppi. Gerade für den Business- und Productivity-Bereich ist die native 10-bit-Farbtiefe sehr wichtig und ermöglicht es dem PRO MAX 271UPX12G, bis zu 1,07 Milliarden Farben darstellen zu können. Auf diese Weise werden auch sehr feine Farbunterschiede korrekt dargestellt. Als Coating hat sich MSI für eine Anti-Glare-Low-Reflection-Oberfläche entschieden, sodass sich der Nutzer auf seine Arbeit konzentrieren kann und von keinen Spiegelungen abgelenkt wird.

Rein von den maximalen Helligkeiten spricht MSI von bis zu 250 cd/m² für SDR- und bis zu 1.000 cd/m² für HDR-Inhalte. Zu den Anschlussmöglichkeiten des PRO MAX 271UPX12G zählen zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4a und einmal USB-C mit DisplayPort-Alt-Mode. Alle Grafikeingänge unterstützen die volle Auflösung (3.840 x 2.160) bei 120 Hz. Und auch wenn es sich bei diesem Monitor nicht um ein Gaming-Display handelt, unterstützt der PRO MAX 271UPX12G dennoch NVIDIA G-Sync (Compatible) und AMD FreeSync Premium Pro. Das Gewicht wird mit 9,5 kg angegeben und Tilt, Swivel und Pivot werden ebenfalls unterstützt.

Gelistet ist der MSI PRO MAX 271UPX12G derzeit bei Geizhals bisher nicht, doch das ist nur eine Frage der Zeit. Im US-Webshop von MSI wird der Monitor für einen Preis von 649,90 US-Dollar gelistet. In etwa zu diesem Preis wird der Monitor wohl auch hierzulande angeboten werden. Doch wann genau, ist nicht bekannt.