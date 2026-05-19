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Auf der deutschen Website des taiwanesischen Herstellers Gigabyte findet sich ein neuer Gaming-Bildschirm der 27-Zoll-Klasse, der dem Feature-Set zufolge sehr preiswert antreten dürfte. Sein mit besserer Schnittstellenauswahl ausgestatteter Verwandter GO27Q24 ist im deutschen Onlinehandel bereits ab 349 Euro erhältlich, weshalb wir für den frisch enthüllten GO27Q24A einen noch günstigeren Preispunkt annehmen würden. Die Neuheit setzt auf ein wahrscheinlich 26,5 Zoll großes QD-OLED-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), das eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erreicht und keine DisplayHDR-Zertifizierung aufweist. HDR10-Unterstützung sei allerdings vertreten.

Neben 99 % DCI-P3-Abdeckung und einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel werden 10 Bit Farbtiefe, eine Spitzenhelligkeit von 400 cd/m², ein Delta-E-Wert von unter 2 und ein Kontrastumfang von 1.500.000:1 beworben. Die Leistungsaufnahme wird auf 30 W beziffert, das Gewicht des Geräts auf 4,27 kg ohne bzw. 5,77 kg mit Standfuß. Die Punktdichte beläuft sich (bei 26,5 Zoll) auf rund 111 ppi. Im offiziellen Infomaterial ist von Aim Stabilizer Sync die Rede, womit ein Anti-Blur-Tool gemeint ist, das zeitgleich mit einer Anti-Tearing-Maßnahme eingesetzt werden kann. Letztere sind in Form von FreeSync Premium und G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync an Bord. Ebenso wenig muss auf Maßnahmen gegen VRR-Flackern oder auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) verzichtet werden.

Das Schnittstellenangebot des GO27Q24A besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 und einem Kopfhörerausgang. USB-Anschlüsse sucht man vergebens. Was die ergonomischen Eigenschaften angeht, erlaubt Gigabyte eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehung, ein Versetzen in Pivot und eine Höhenverstellung um 131 mm. Eine Montage an Wänden oder Schwenkarmen erfolgt über eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Die KI-gestützten Schutzmaßnahmen gegen OLED-Einbrenneffekte können via OSD angepasst werden. Im Übrigen wird eine Produktgarantie von drei Jahren gewährt, die auch etwaigen Burn-in abdecken würde. Gekühlt wird die Technik des OLED-Monitors von einem lüfterlosen Custom-Heatsink.

Einen deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis bleibt Gigabyte zum GO27Q24A noch schuldig.