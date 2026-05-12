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Vom chinesischen Elektronikhersteller Hisense kommt ein neuer Gaming-Bildschirm namens GX Ultra, der frisch in China veröffentlicht wurde und umgerechnet rund 875 Euro kostet. Der LCD-basierte 27-Zöller ist ein Dual-Hz-Modell und löst nativ mit 5.120 x 2.880 Bildpunkten (5K, 16:9) bei bis zu 180 Hz (165 Hz ohne Übertaktung) auf. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 218 ppi. Falls die Auflösung in Spielen nicht oder schlecht unterstützt wird bzw. höhere Frameraten angepeilt werden, steht eine WQHD-Option (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) mit maximal 330 Hz Bildwiederholrate zur Verfügung.

Die Hintergrundbeleuchtung des Hisense GX Ultra soll sehr nahe am Panel positioniert sein und auf diese Weise ungewollte Nebeneffekte wie Backlight-Bleeding deutlich verringern. Zugleich ist der Monitor mit 2.304 lokalen Mini-LED-Zonen ausgestattet, dank denen eine Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² erreicht wird. Die HDR-Erfahrung soll folglich sehr ordentlich sein, während Halo-Effekte um den Mauszeiger minimal ausfallen dürften. Bildschirmflackern werde derweil durch 16-Bit-DC-Dimmung in Zaum gehalten.

(Hinweis: Obige Produktabbildung ist ein Symbolbild und entspricht nicht dem hier vorgestellten Modell)

Der DCI-P3-Farbraum wird dem Infomaterial zufolge zu 98 % abgedeckt. Außerdem ist von einem 1 ms schnellen Grauwechsel und einer Antireflexionsbeschichtung die Rede. Als Anti-Tearing-Maßnahme kommt FreeSync Premium Pro zum Einsatz. Auch an ein Anti-Blur-Tool wurde anscheinend gedacht, das allerdings nicht gemeinsam mit FreeSync verwendet werden kann. Was Schnittstellen betrifft, kann unter anderem auf HDMI 2.1, USB-C mit 90 W PD und einen DisplayPort zurückgegriffen werden. Letzterer liegt sehr wahrscheinlich in Version 2.1 vor, obschon manch eine Quelle von Version 1.4 spricht.

Wer mehrere Endgeräte verbindet, wird sich bestimmt über den integrierten KVM-Switch freuen. Interne Lautsprecher sollen ebenfalls mit von der Partie sein. Ob, wann und zu welchem Preis der neig- und seitlich drehbare Hisense GX Ultra auf westlichen Märkten wie dem deutschen erscheinen soll, ist noch unklar. Zum Zeitpunkt dieser Meldung war kein einziger Gaming-Monitor des Herstellers im deutschen Onlinehandel verfügbar. Alternativ kann unter Verzicht auf Mini-LED-Technologie und KVM eine Vorbestellung des 709 Euro teuren 5K-Dual-Hz-Modells Samsung Odyssey G80HF getätigt werden, der ab dem 22. Mai 2026 erhältlich sein soll.