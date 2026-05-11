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Vom südkoreanischen Elektronikriesen Samsung kommt der neue Gaming-Bildschirm Odyssey OLED G80SH in 27 und 32 Zoll (bzw. effektiv 26,5 und 31,5 Zoll). Die QD-OLED-Geräte löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auf, erzielen eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und unterscheiden sich primär bei Punktdichte, Helligkeit und HDR: Der LS27HG800SUXEN (rund 166 ppi) erreicht eine typische Leuchtdichte von 250 cd/m² und ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert. Käufer des LS32HG800SUXEN (knapp 140 ppi) dürfen sich hingegen auf 300 cd/m² und DisplayHDR True Black 500 freuen. Die sonstigen Panel-Eckdaten der Pantone-validierten Neuheiten sind identisch: 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) und ein Kontrastumfang von 1.500.000:1.

Für ein Tearing-freies Spielvergnügen verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Auto Source Switch+ nimmt bei mehreren verbundenen Endgeräten das Umschalten des Signaleingangs ab. Im Übrigen ist es möglich, per OSD ein Fadenkreuz-Overlay und eine fps-Anzeige einblenden zu lassen. Auf Features wie einen KVM-Switch oder PiP/PbP-Modi wird hingegen verzichtet. Um OLED-Einbrennrisiken zu minimieren, kann sich der Bildschirm nach 10 Minuten Inaktivität automatisch herunterdimmen. Dieser Screensaver ist aber auch abschaltbar. Weniger schön dürfte für einige Interessenten die Tatsache sein, dass Samsung lediglich zwei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung gewährt.

Auf Schnittstellenseite werden ein DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), zwei wahrscheinlich in Version 2.1 vorliegende HDMI-Eingänge, zwei USB-Buchsen (Typ A, 3.2 Gen 1), ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 98 W Ladeleistung beworben. HDR10+ Gaming sorgt in Spielen auf Wunsch für dynamisches Tonemapping und kann je nach Implementierung die HDR-Darstellung verfeinern. Was die ergonomischen Eigenschaften der neuen Odyssey-Monitore betrifft, stellt Samsung eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) in Aussicht. Die EU-Energielabels weisen jeweils 32 W in SDR und 54 W (27 Zoll) bzw. 60 W (32 Zoll) in HDR aus.

Beide Modelle können ab sofort beim Hersteller vorbestellt werden: der LS27HG800SUXEN für 1.029 Euro, der LS32HG800SUXEN für 1.099 Euro. Eine Verfügbarkeit wird für den 19. Juni 2026 bzw. für den 5. Juni 2026 erwartet. Während der 32-Zöller recht fair bepreist ist, sollte am UVP des 27-Zöllers noch geschraubt werden, da sehr ähnlich oder viel besser ausgestattete Mitbewerber für deutlich weniger Geld erworben werden können. Wie jüngst bei anderen Samsung-Gaming-Displays gibt es als Preorder-Bonus übrigens den Akkustaubsauger Jet 65 PetPRO samt 2-in-1-Ladestation kostenlos dazu.