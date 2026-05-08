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Mit dem ROG Strix XG129C hat ASUS einen 12,3 Zoll großen Zweitbildschirm bzw. sekundären Monitor auf der Agenda stehen, der für Hardware-Überwachung, Videostreaming, Websurfing und andere Zwecke verwendet werden kann. Wer möchte, kann das Gerät per 10-Punkte-Touch bedienen – oder wie bei klassischen Zweit-Displays natürlich auf Maus und Tastatur zurückgreifen. Als Panel-Technologie kommt IPS zum Einsatz, wobei eine Auflösung von 1.920 x 720 Bildpunkten (24:9-Format) anliegt.

Die maximale Bildwiederholrate beläuft sich auf 75 Hz, die Farbtiefe auf 8 Bit, das Kontrastverhältnis auf 1.200:1, die typische Helligkeit auf 300 cd/m² und die Leistungsaufnahme auf rund 4 W. Die Punktdichte fällt mit rund 167 ppi sehr ordentlich aus und kommt auch den sogenannten ROG-SensorPanel-Themes zugute. Dabei handelt es sich um einen blauen oder roten Skin für AIDA64 Extreme, der Daten wie CPU- und GPU-Auslastung, Framerate oder aktuelle Auflösung hübsch aufbereitet darstellt.

AIDA64 Extreme ist übrigens als Jahreslizenz im Wert von rund 60 Euro im Lieferumfang des ROG Strix XG129C enthalten – zumindest gilt das für den US-Markt. Wer auf dem 12,3-Zöller auch mal spielen möchte, kann smarte Funktionen wie einen Schwarzstabilisator oder ein Fadenkreuz-Overlay nutzen, obschon der Sinn gerade mit Blick auf 3D-Games sicherlich bezweifelt werden darf. Die Schnittstellenauswahl umfasst einen HDMI-1.2-Eingang und zwei USB-C-Ports mit DP-Alt-Modus. Einer der USB-C-Anschlüsse liefert darüber hinaus 20 W Ladeleistung.

Der 560 g schwere ASUS ROG Strix XG129C kann über einen rückseitigen neigbaren Kickstand auf Schreibtischen aufgestellt werden, weist eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung auf und soll voraussichtlich ab Juni 2026 für 239,90 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich sein. Die Produktgarantiedauer dürfte drei Jahre betragen.