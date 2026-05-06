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Der mit Hauptsitz in Südkorea residierende Elektronikriese LG hat jüngst nicht nur den UltraGear OLED 32GX870B in eine japanische Vorbestellphase geschickt, sondern auch den UltraGear 45GX950B. Letzterer ist ein Nachfolger des seit vergangenem Jahr in Deutschland erhältlichen 45GX950A, wobei die integrierte NPU zu den größten Unterschieden zwischen den Modellen zählt. Der KI-Prozessor beschleunigt unter anderem das Upscaling von Inhalten auf 4K, ohne dass die GPU oder CPU des Rechners zusätzlich belastet wird. Bei den Lautsprechern gibt es derweil ein Downgrade von zweimal 10 W auf zweimal 7 W.

Der 44,5 Zoll große und mit 800R extrem gewölbte 45GX950B verfügt über OLED-MLA-Technologie mit Antireflexionsbeschichtung (AGLR), stemmt nativ die WUHD-Auflösung (5.120 x 2.160 Pixel, 21:9) bei bis zu 165 Hz und erzielt eine Punktdichte von rund 125 ppi. Laut Datenblatt ist darüber hinaus mit 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 98,5 % DCI-P3-Abdeckung, 1.300 cd/m² Spitzenhelligkeit (1,5 % APL in HDR) und einem Kontrastumfang von 1.500.000:1 zu rechnen. Die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 verspricht eine solide HDR-Darstellung.

Zwecks einer höheren Framerate, eines geringeren Input-Lags oder einer breiteren Auflösungsunterstützung in Spielen steht ein Dual-Modus bereit, der jederzeit ein Umschalten von WUHD auf UWFHD (2.560 x 1.080 Pixel, 21:9) bei maximal 330 Hz erlaubt. Oftmals erfordert das allerdings nach wie vor einen Neustart des Games, damit die Wunschauflösung greift. Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Wer möchte, kann per OSD ein Fadenkreuz-Overlay und eine fps-Anzeige einblenden. PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) fehlen ebenso wenig.

Mit Blick auf die Anschlüsse offenbaren sich ein 54 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), zwei wahrscheinlich in Version 2.1 vorliegende HDMI-Eingänge, eine USB-C-Schnittstelle (DP-Alt-Modus, 90 W PD), zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1) und ein Kopfhörerausgang. Vermutlich beherrscht letzterer erneut DTS Headphone:X als virtuelles Surround-Sound-Format. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenanpassungsmöglichkeit um 120 mm und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) überzeugen. Die Standard-Produktgarantie beträgt zwei Jahre, kann bei LG Japan nach Online-Registrierung jedoch kostenlos auf fünf Jahre erweitert werden.

Der LG UltraGear 45GX950B wiegt 9,4 kg ohne und 14 kg mit Standfuß, hat einen Strombedarf von 68,33 W und kostet regulär umgerechnet rund 1.797 Euro. Im Rahmen der japanischen Preorder-Phase können Frühkäufer für umgerechnet knapp 1.416 Euro zugreifen. Der Versand erster Produktchargen soll ab dem 11. Juni 2026 erfolgen. Wann und zu welchem Preis eine deutsche Markteinführung erwartet werden darf, hat der Hersteller noch nicht verraten. Der Vorgänger 45GX950A startet im deutschen Onlinehandel übrigens zurzeit bei circa 1.500 Euro.