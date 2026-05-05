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Auf der japanischen Website des südkoreanischen Elektronikkonzerns LG findet sich ein neuer Gaming-Bildschirm mit modernem Feature-Set. Der UltraGear 32GX870B ist ein direkter Nachfolger des 32GX870A aus dem Vorjahr und bringt einige Verbesserungen mit sich. Der 31,5-Zöller besitzt ein Tandem-WOLED-Panel mit Primary-RGB-Technologie und bietet dank Dual-Modus zwei Auflösungsoptionen, die auf Bildqualität oder Performance getrimmt sind: 4K (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei maximal 240 Hz und Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 480 Hz. Inwieweit das gerade für Tandem-OLED relevante Grey Banding (Artefakte wie vertikale Streifenbildung) bei dem Modell auftreten wird, werden Fachtests zeigen müssen.

Die nach ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 500 zertifizierte Neuheit verspricht außerdem 10 Bit Farbtiefe, 99,5 % DCI-P3, einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel, eine Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR) und einen Kontrastumfang von 1.850.000:1. Gegen Tearing (Bildrisse) kommen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zum Einsatz. Zwei interne 7-W-Lautsprecher sind ebenso vertreten wie ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay und diverse KI-Funktionen wie 4K-Upscaling von niedriger auflösenden Inhalten. Die AI-Features werden von einer dedizierten NPU beschleunigt, wodurch weder Prozessor noch Grafikkarte zusätzlich belastet werden sollen.

Was Schnittstellen betrifft, verbaut LG einen vollwertigen DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), zwei wahrscheinlich in Version 2.1 vorliegende HDMI-Eingänge, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD), zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1) sowie einen kombinierten Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang. Zu den Maßnahmen gegen OLED-Einbrenneffekte gehört unter anderem ein Screensaver, der den Bildschirm automatisch abschaltet, wenn für eine bestimmte Dauer ein statisches Bild erkannt wurde. Die Standard-Produktgarantie beläuft sich übrigens nach wie vor auf nur zwei Jahre, obschon LG in seinem deutschen Onlineshop zurzeit gern kostenlose Erweiterungen auf fünf Jahre anbietet.

Hinsichtlich der ergonomischen Eigenschaften bleiben dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eines Pivot-Modus und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) kaum Wünsche offen. Das Gewicht des Monitors wird auf 5,6 kg ohne und 9,8 kg mit Standfuß beziffert, die Leistungsaufnahme auf 47,63 W und die Punktdichte auf rund 140 ppi (in 4K). Im Rahmen der japanischen Vorbestellphase wird der LG UltraGear OLED 32GX870B für umgerechnet rund 923 Euro angeboten. Die Auslieferung erster Exemplare wird für den 11. Juni 2026 erwartet. Über westliche Release-Details ist noch nichts Näheres bekannt.