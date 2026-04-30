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Von ASUS kommt ein neuer 16-Zoll-Bildschirm namens ZenScreen MQ16FC, der mit 680 g Gewicht und Abmessungen von 359 x 233 x 0,9 mm (B x H x T) leicht transportiert oder unterwegs eingesetzt werden kann. Ursprünglich enthüllt wurde die Neuheit zur CES 2026. Das als Zweitmonitor ausgelegte OLED-Modell löst mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten (WUXGA, 16:10) auf, verfügt im Vergleich zu Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) also über 120 Pixel mehr Platz in der Vertikalen. Die maximale Bildwiederholfrequenz ist auf 60 Hz begrenzt, die Farbtiefe auf 8 Bit. Zu den weiteren Eckdaten zählen eine Punktdichte von rund 142 ppi, 95 % DCI-P3-Abdeckung, ein 1 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastumfang von 100.000:1 und eine typische Helligkeit von 300 cd/m².

Der neue ZenScreen OLED MQ16FC verspricht darüber hinaus eine solide Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2) und kann per USB-C seinen Strom von externen Endgeräten wie Notebooks beziehen oder letztere selbst mit Energie versorgen. Auch Powerbanks oder klassische Netzteile werden unterstützt. Wer den portablen Monitor an einem MacBook betreibt, kann die Farbdarstellung über das Preset "M Model P3" entsprechend darauf abstimmen lassen. Der rückseitige ausklappbare Kickstand ermöglicht eine Tischaufstellung. Im Übrigen kann eine Verwendung im Hochformat erfolgen, wobei über die Software DisplayWidget Center eine automatische Bildrotation durchgeführt wird.

Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei USB-C-Anschlüsse (jeweils mit DP-Alt-Modus und bis zu 65 W PD), einen Mini-HDMI-Eingang und einen klassischen Kopfhörerausgang. Der ASUS ZenScreen OLED MQ16FC wird mit 8 W in die EU-Energieeffizienzklasse C von G eingestuft, kostet regulär 299,90 Euro (UVP) und ist bei zahlreichen deutschen Onlinehändlern auf Lager oder zeitnah lieferbar. Die Straßenpreise starten bereits bei rund 270 Euro. Es handelt sich generell um den aktuell günstigsten tragbaren OLED-Bildschirm dieser Größenklasse.