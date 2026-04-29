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Vom taiwanischen Hersteller MSI kommt ein neuer Gaming-Monitor mit Tandem-QD-OLED-Technologie, V-Stripe-förmigem RGB-Subpixel-Layout und sogenanntem DarkArmor (alias "QuantumBlack" bei Samsung). Letzteres verspricht eine höhere Kratzfestigkeit, bessere Antireflexionseigenschaften und geringere rötliche, bzw. lilafarbene Farbstiche. Der mit 1.800R gewölbte 34,18-Zöller trägt die Bezeichnung MAG 341CQP X28 und erzielt bei UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) eine maximale Bildwiederholfrequenz von 280 Hz. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi.

Laut Datenblatt kann man darüber hinaus mit einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einem Kontrastumfang von 1.500.000:1, einer Farbtiefe von 10 Bit und einer Helligkeit von 300 cd/m² (100 % APL in SDR), bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR) rechnen. Der sRGB-Farbraum wird zu 136 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 % und Adobe RGB zu 97 %. Zertifizierungen nach ClearMR 15000 und DisplayHDR True Black 500 stellen eine sehr ordentliche Bewegtbildschärfe und HDR-Erfahrung in Aussicht. Neben der Anti-Tearing-Maßnahme Adaptive Sync kann alternativ auf einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe zurückgegriffen werden. "Super Low Motion Blur" funktioniert allerdings nur bei 240 oder 280 Hz.

Ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay und ein KI-gestützter Schwarzstabilisator ("AI Vision") gehören genauso zum Feature-Set wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), eine Firmware-Update-Funktion und dreistufige Maßnahmen gegen VRR-Flackern. An modernen Spielkonsolen wie einer PlayStation 5 beherrscht der MAG 341CQP X28 sowohl ALLM als auch VRR und 4K120. Schnittstellenseitig stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider nur Version 1.4a statt 2.1), ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung.

Mit Blick auf die Ergonomie zeigen sich eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassungsmöglichkeit um 110 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Sogar Pivot wird im Datenblatt genannt, wobei es sich entweder um eine fehlerhafte Angabe handelt oder es schlicht aus verpackungstechnischen Gründen vorhanden ist. Denn durch das ultrabreite Format hat man bei der Nutzung des Monitors natürlich nichts von einem Schwenk ins Hochformat. OLED Care 2.0 und ein wahrscheinlich lüfterloser Custom-Heatsink sollen OLED-Einbrennrisiken minimieren. Ein Pixel-Refresh wird übrigens spätestens nach jeweils 24 Stunden kumulierter Nutzungsdauer durchgeführt.

Der MSI MAG 341CQP X28 wird von ersten deutschen Onlineshops für Mitte 2026 erwartet und im 800-Euro-Bereich angesiedelt. Der Hersteller gewährt auf das Produkt drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung.