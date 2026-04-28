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Samsung Deutschland hat nicht nur den 6K-Gaming-Monitor Odyssey G80HS in eine deutsche Vorbestellphase entsendet, sondern auch das Schwestermodell Odyssey G80HF. Letzteres kostet 709 Euro und bringt als Preorder-Bonus ebenfalls den Akkustaubsauger Jet 65 PetPRO samt 2-in-1-Ladestation mit sich. Erste Exemplare des 27 Zoll großen Fast-IPS-Bildschirms sollen voraussichtlich ab dem 22. Mai 2026 in den Versand gehen. Die native Auflösung beläuft sich auf 5.120 x 2.880 Pixel (5K, 16:9) bei maximal 180 Hz. Für einen Framerate-Boost oder bei Spielen, die 5K-16:9 bisher nicht (optimal) beherrschen, kann man auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 360 Hz umschalten.

Des Weiteren stellt Samsung für den neuen Odyssey G80HF einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit (wahrscheinlich 8 Bit + FRC), einen Kontrastumfang von 1.000:1 und eine typische Helligkeit von 350 cd/m² in Aussicht. Hinsichtlich HDR werden klassisches HDR10 und das dynamische Format HDR10+ Gaming unterstützt, doch dürften die mäßige Leuchtdichte und das fehlende Dimming eine überzeugende Darstellung verhindern. Auf Features wie PiP/PbP-Modi, KVM oder interne Lautsprecher wird verzichtet, nicht aber auf Auto Source Switch+, das bei mehreren verbundenen Endgeräten den manuellen Wechsel des Signaleingangs erspart. Auch ein Fadenkreuz-Overlay ist mit von der Partie.

Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Was Schnittstellen betrifft, stehen ein DisplayPort 2.1 (Bandbreite unklar), zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2x Typ A, 1x Typ B) und ein Kopfhörerausgang bereit. Die Ergonomie-Funktionen fallen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit um 120 mm solide aus. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Die Leistungsaufnahme wird auf 26 W in SDR bzw. 61 W in HDR beziffert, die Punktdichte auf rund 218 ppi und das Gewicht auf 3,7 kg (ohne Standfuß).

Der Samsung Odyssey G80HF alias LS27HG806EFXEN misst 614,1 x 365,1 x 59,6 mm (B x H x T), kommt mit zwei Jahren Produktgarantie und hat Kabel für Strom, HDMI sowie DisplayPort im Lieferumfang.