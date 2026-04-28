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#Samsung #Odyssey-G80HF #Monitor #Gaming #5K #Dual-Hz #HDR10-Gaming

5K-Dual-Hz, DP 2.1 und HDR10+ Gaming

Vorbestellphase zum Samsung Odyssey G80HF

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Vorbestellphase zum Samsung Odyssey G80HF
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Samsung Deutschland hat nicht nur den 6K-Gaming-Monitor Odyssey G80HS in eine deutsche Vorbestellphase entsendet, sondern auch das Schwestermodell Odyssey G80HF. Letzteres kostet 709 Euro und bringt als Preorder-Bonus ebenfalls den Akkustaubsauger Jet 65 PetPRO samt 2-in-1-Ladestation mit sich. Erste Exemplare des 27 Zoll großen Fast-IPS-Bildschirms sollen voraussichtlich ab dem 22. Mai 2026 in den Versand gehen. Die native Auflösung beläuft sich auf 5.120 x 2.880 Pixel (5K, 16:9) bei maximal 180 Hz. Für einen Framerate-Boost oder bei Spielen, die 5K-16:9 bisher nicht (optimal) beherrschen, kann man auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 360 Hz umschalten.

Des Weiteren stellt Samsung für den neuen Odyssey G80HF einen 1 ms schnellen Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit (wahrscheinlich 8 Bit + FRC), einen Kontrastumfang von 1.000:1 und eine typische Helligkeit von 350 cd/m² in Aussicht. Hinsichtlich HDR werden klassisches HDR10 und das dynamische Format HDR10+ Gaming unterstützt, doch dürften die mäßige Leuchtdichte und das fehlende Dimming eine überzeugende Darstellung verhindern. Auf Features wie PiP/PbP-Modi, KVM oder interne Lautsprecher wird verzichtet, nicht aber auf Auto Source Switch+, das bei mehreren verbundenen Endgeräten den manuellen Wechsel des Signaleingangs erspart. Auch ein Fadenkreuz-Overlay ist mit von der Partie.

Samsung Odyssey G80HF mit 5K180 und WQHD360
Samsung Odyssey G80HF mit 5K180 und WQHD360
Samsung Odyssey G80HF mit 5K180 und WQHD360
Samsung Odyssey G80HF mit 5K180 und WQHD360
Samsung Odyssey G80HF mit 5K180 und WQHD360

Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Was Schnittstellen betrifft, stehen ein DisplayPort 2.1 (Bandbreite unklar), zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2x Typ A, 1x Typ B) und ein Kopfhörerausgang bereit. Die Ergonomie-Funktionen fallen mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit um 120 mm solide aus. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Die Leistungsaufnahme wird auf 26 W in SDR bzw. 61 W in HDR beziffert, die Punktdichte auf rund 218 ppi und das Gewicht auf 3,7 kg (ohne Standfuß).

Der Samsung Odyssey G80HF alias LS27HG806EFXEN misst 614,1 x 365,1 x 59,6 mm (B x H x T), kommt mit zwei Jahren Produktgarantie und hat Kabel für Strom, HDMI sowie DisplayPort im Lieferumfang.

Quellen und weitere Links
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