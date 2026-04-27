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#Samsung #Odyssey-G80HS #Monitor #Gaming #6K #Dual-Hz #HDR10

6K, Dual-Hz, DisplayPort 2.1 und HDR10+ Gaming

Samsung Odyssey G80HS ist vorbestellbar

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Samsung Odyssey G80HS ist vorbestellbar
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Die deutsche Niederlassung des südkoreanischen Elektronikriesen Samsung hat eine Vorbestellphase zum Odyssey G80HS alias LS32HG806ESXEN gestartet. Der ursprünglich kurz vor der CES 2026 enthüllte 31,5-Zöller ist ein Fast-IPS-Modell mit der bislang vor allem von Mac-Geräten bekannten 6K-Auflösung (6.144 x 3.456 Pixel, 16:9), die dank 165 Hz Bildwiederholrate und 1 ms schnellem Grauwechsel spieletauglich wird. Wer in manch einem Game keine zufriedenstellende Framerate erzielt oder einen geringeren Input-Lag bevorzugt, kann über den ebenfalls vorhandenen Dual-Modus (per "Dual-Line Gate") jederzeit auf 3.072 x 1.728 Bildpunkte (16:9) bei maximal 330 Hz umschalten.

Dem Datenblatt zufolge ist darüber hinaus mit klassischen IPS-Eckdaten zu rechnen: 350 cd/m² typische Leuchtdichte, ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 und immerhin eine Farbtiefe von 10 Bit (vermutlich via 8 Bit + FRC). Samsung wirbt zwar mit HDR10 und HDR10+ Gaming, allerdings dürfte der Dimming-lose Odyssey G80HS zu leuchtschwach sein, um überzeugende Ergebnisse zu erreichen. Für Tearing-freie Spielesessions zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Wer möchte, kann ein Fadenkreuz-Overlay einblenden lassen. Auto Source Switch+ übernimmt derweil die Signalumschaltung, wenn mehrere Endgeräte an den Monitor angeschlossen sind.

Samsung Odyssey G80HS mit 6K-Dual-Hz
Samsung Odyssey G80HS mit 6K-Dual-Hz
Samsung Odyssey G80HS mit 6K-Dual-Hz
Samsung Odyssey G80HS mit 6K-Dual-Hz
Samsung Odyssey G80HS mit 6K-Dual-Hz

Mit Blick auf die Schnittstellenauswahl zeigen sich ein DisplayPort 2.1 mit unbekannter Bandbreite, zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang. Auf ergonomischer Seite werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 120 mm, ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung geboten. Laut EU-Energielabel weist der 31,5-Zöller eine Leistungsaufnahme von 33 W in SDR bzw. 92 W in HDR auf, was jeweils die EU-Energieeffizienzklasse G von G ergibt. Das Display-Gewicht beträgt 4,9 kg ohne bzw. 7,4 kg mit Standfuß, die Produktgarantiedauer zwei Jahre.

Samsung lässt sich spieletaugliches 6K samt Dual-Hz teuer bezahlen: Der UVP beläuft sich auf sportliche 1.499 Euro, für die man alternativ ein top ausgestattetes sowie brandaktuelles 4K-OLED-Exemplar erhalten könnte und immer noch einiges an Geld übrig hätte. Da hilft es wenig, dass es einen 209 Euro teuren Akkustaubsauger samt 2-in-1-Ladestation kostenlos dazugibt. Der Versand erster vorbestellter Odyssey-G80HS-Geräte ist übrigens für den 19. Juni 2026 geplant.

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