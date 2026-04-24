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Rapid VA, WQHD, 240 Hz und 400-Hz-Option

MSI listet neuen MAG 275CQDF X24

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MSI listet neuen MAG 275CQDF X24
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Aus dem taiwanischen Hause MSI kommt ein neuer Gaming-Bildschirm mit Dual-Modus. Der zur MAG-Serie gehörende 275CQDF X24 ist ein 27-Zoll-Modell mit Rapid-VA-Technologie und kann wahlweise WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 240 Hz oder HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) bei bis zu 400 Hz darstellen. Gewechselt wird über einen Schalter auf der Display-Rückseite, wo sich auch ein Fünf-Wege-Joystick zwecks OSD-Bedienung befindet. Zu den weiteren Eckdaten zählen 131 % sRGB, 96 % DCI-P3, 96 % Adobe RGB, eine 1.500R-Krümmung, eine Farbtiefe von 10 Bit (8 Bit + FRC), eine Reaktionszeit von 0,5 ms (Grau zu Grau), ein Kontrastumfang von 5.000:1 und eine Helligkeit von 300 cd/m². Letztere deutet in Kombination mit fehlendem Dimming bereits auf eine schwache HDR-Performance hin.

Adaptive Sync zeichnet für ein Spielvergnügen ohne Bildrisse (Tearing) verantwortlich. Des Weiteren wirbt MSI mit KI-gestützten Zusatzfunktionen wie einem Schwarzstabilisator und einem Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe dynamisch an die jeweiligen Inhalte anpassen kann. Ebenso wenig muss auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) oder einen Konsolenmodus mit WQHD, 120 Hz und VRR verzichtet werden. An Schnittstellen stehen zwei HDMI-2.0b-Eingänge, ein DisplayPort 1.4a und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Durch den Verzicht auf HDMI 2.1 muss man sich an den HDMI-Anschlüssen leider mit maximal 144 statt 240 Hz (WQHD) bzw. 288 statt 400 Hz (HD) zufriedengeben. Auf ergonomischer Seite ist ebenfalls Sparflamme angesagt, sind doch lediglich eine Neigungsverstellungsfunktion, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerreduziertes Backlight vertreten.

MSI MAG 275CQDF X24 mit Dual-Hz
MSI MAG 275CQDF X24 mit Dual-Hz
MSI MAG 275CQDF X24 mit Dual-Hz
MSI MAG 275CQDF X24 mit Dual-Hz

Ohne Standfuß belaufen sich die Abmessungen des MSI MAG 275CQDF X24 auf 611,5 x 366,1 x 101,9 mm (B x H x T). Die Punktdichte beträgt rund 109 ppi in WQHD. Was deutsche Release-Pläne angeht, hat sich der Hersteller noch nicht näher geäußert. Tschechische Onlinehändler-Listungen legen umgerechnet einen Preisbereich um 200 Euro herum nahe. Zum Vergleich: Selbst 4K-Dual-Hz-Modelle mit deutlich besserer Ausstattung sind preislich gar nicht weit entfernt, etwa der iiyama G-Master GB2771UHSU-B1 ab 228 Euro.

Quellen und weitere Links
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