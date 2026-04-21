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Vom südkoreanischen Elektronikriesen LG kommt dieses Jahr ein neuer 31,5-Zoll-Monitor, der auf einem etwa hüfthohen Rollständer montiert ist und somit leicht innerhalb der Wohnung transportiert oder versetzt werden kann. Der StanbyME 2 Max trägt hierzulande die Zusatzbezeichnung 32LX6BPGA.AEUD, soll 1.599 Euro (UVP) kosten und bekam noch keinen deutschen Erscheinungstermin verpasst. Auf einer frisch ans Netz gegangenen offiziellen südkoreanischen Produktseite werden viele technische Details zu dem Modell verraten, das dank seines integrierten 114-Wh-Akku bis zu viereinhalb Stunden ohne externe Stromquelle durchhalten können soll. Dies ist besonders im Tablet-Modus nützlich, denn das Display kann vom Rollständer abgekoppelt werden.

Als Panel kommt mutmaßlich IPS zum Einsatz, wobei eine Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung beworben wird. Nativ löst der StanbyME 2 Max mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei leider nur 60 Hz auf. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi. Zusätzlich handelt es sich um ein Touchdisplay, sodass im Zusammenspiel mit dem vorinstallierten webOS 26 eine Nutzung völlig ohne externe Gerätschaften möglich ist. Das LG-Betriebssystem wird von einem alpha 8 AI Gen 3 befeuert, den man vornehmlich von Fernsehern des Herstellers kennt. Neben einem LLM-basierten Chatbot stehen KI-gestützte Funktionen wie 4K-Upscaling zur Verfügung.

Wer möchte, kann den portablen Bildschirm per Fernfeld-Sprachsteuerung bedienen oder in einen Kunstgaleriemodus schalten, der in Kombination mit einer separat erhältlichen Wandbefestigung ein Live-Kunstwerk aus dem StanbyME 2 Max macht. Wie das beispielsweise aussehen könnte, zeigen die obigen Produktbilder. Der für Multimedia-Zwecke konzipierte smarte Monitor weist nicht nur einen Filmmaker-Modus auf, sondern auch Unterstützung für HDR10 mit HLG und das dynamische Format Dolby Vision. Im Übrigen kann auf Dynamic Tonemapping Pro zurückgegriffen werden – LGs Alternative zu HDR10+.

Die beiden verbauten 5-W-Lautsprecher beherrschen Dolby Atmos und AI Sound Pro. Letzteres kann eine virtuelle 11.1.2-Surround-Kulisse erzeugen. Die Schnittstellenauswahl des StanbyME 2 Max umfasst unter anderem AirPlay, Bluetooth 5.3, Google Cast, HDMI (mit eARC), USB-C und Wi-Fi 6E. Der mit Rollständer 20,3 kg schwere LG StanbyME 2 Max genehmigt sich in Betrieb 41 W, bringt eine Fernbedienung mit sich und kann per ALLM die Eingabeverzögerung in Games verringern. webOS 26 ist wie bei Fernsehern im Re:New-Program, also mit einer mehrjährigen Update- und Upgrade-Garantie versehen. Die genannte optionale Wandbefestigung soll genauso wie ein Ein-Klick-Standfuß ab Mai 2026 erhältlich sein – zumindest in Südkorea.