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Ab heute sind laut der MSI-Pressemitteilung der MAG 321UP X24 und der MPG 322UR X24 erhältlich. Sie sind natürlich für die anspruchsvollen Spieler gedacht. Beide Monitore bringen die vierte QD-OLED-Generation samt Penta-Tandem-Technologie mit und setzen mit der 31,5-Zoll-Diagonale auf 3.840 x 2.160 Bildpunkte samt 240 Hz an Bildwiederholfrequenz. Während der MAG 321UP X24 bei den Anschlüssen einige Abstriche in Kauf nehmen muss, kommt der MPG 322UR X24 ohne Kompromisse aus dem Werk.

Kommen wir erst einmal zu den Gemeinsamkeiten: Beide Modelle haben von MSI ein 31,5 Zoll großes QD-OLED-Panel der vierten Generation mit Penta-Tandem-Technologie erhalten. Im Vergleich zur dritten Generation soll sich die Lichtausbeute um 30 % steigern. Um den Lila-Farbstich in hellen Umgebungen zu umgehen, bringen der MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 den von MSI getauften DarkArmor-Film mit, sodass laut Hersteller bis zu 40 % tiefere Schwarztöne erreicht werden. Gleichzeitig ist das Coating weniger anfällig gegen Kratzer.

Natürlich unterstützt das Panel nativ die 10-bit-Farbtiefe und kann daher 1,07 Milliarden Farben darstellen. Bis zu 240 Hz an Bildwiederholfrequenz bei einer Reaktionszeit von 0,03 ms sorgen für ein flüssiges Bewegtbild. Beide Modelle bringen zudem die Unterstützung für DisplayHDR True Black 500 mit.

Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden Monitoren und die können für manche Interessenten von großer Bedeutung sein. Der MAG 321UP X24 bringt als Grafikeingänge neben zweimal HDMI 2.1 und einmal USB-C mit DP-Alt-Mode und 15-W-Power-Delivery einmal DisplayPort 1.4a mit. Um bei der 4K-Auflösung mit 240 Hz arbeiten zu können, wird zwingend DSC (Display Stream Compression) benötigt. Des Weiteren gibt es keine USB-A-Ports. Der Vorteil liegt demnach ganz klar beim MPG 322UR X24. Dank DisplayPort 2.1a wird mit modernen Grafikkarten kein DSC benötigt und bringt außerdem zweimal USB 3.2 Gen1 als Typ-A-Variante mit. Gleichzeitig unterstützt der USB-C-Port die 98-W-Power-Delivery.

Während der MAG 321UP X24 OLED-Care 2.0 von MSI integriert bekommen hat, bringt der MPG 322UR X24 sogar OLED-Care 3.0 mit, das einen Annäherungssensor beinhaltet. Auf beide Monitore gibt MSI eine Garantiezeit von drei Jahren, was auch das Einbrennen des Bildschirmes einschließt. Preise nennt MSI trotz der Verfügbarkeit ab heute keine. Klar ist jedoch, dass der MPG 322UR X24 ein gutes Stück höher angesiedelt sein wird, doch dafür bringt er ein paar Extra-Features mit.