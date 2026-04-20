News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#MSI #MAG-321UP #MPG-322UR #Monitor #QD-OLED #Penta-Tandem #Gaming

QD-OLED Penta Tandem + DarkArmor-Film

MSI MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 ab sofort verfügbar

Portrait des Authors


MSI MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 ab sofort verfügbar
0

Werbung

Ab heute sind laut der MSI-Pressemitteilung der MAG 321UP X24 und der MPG 322UR X24 erhältlich. Sie sind natürlich für die anspruchsvollen Spieler gedacht. Beide Monitore bringen die vierte QD-OLED-Generation samt Penta-Tandem-Technologie mit und setzen mit der 31,5-Zoll-Diagonale auf 3.840 x 2.160 Bildpunkte samt 240 Hz an Bildwiederholfrequenz. Während der MAG 321UP X24 bei den Anschlüssen einige Abstriche in Kauf nehmen muss, kommt der MPG 322UR X24 ohne Kompromisse aus dem Werk.

Kommen wir erst einmal zu den Gemeinsamkeiten: Beide Modelle haben von MSI ein 31,5 Zoll großes QD-OLED-Panel der vierten Generation mit Penta-Tandem-Technologie erhalten. Im Vergleich zur dritten Generation soll sich die Lichtausbeute um 30 % steigern. Um den Lila-Farbstich in hellen Umgebungen zu umgehen, bringen der MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 den von MSI getauften DarkArmor-Film mit, sodass laut Hersteller bis zu 40 % tiefere Schwarztöne erreicht werden. Gleichzeitig ist das Coating weniger anfällig gegen Kratzer. 

Natürlich unterstützt das Panel nativ die 10-bit-Farbtiefe und kann daher 1,07 Milliarden Farben darstellen. Bis zu 240 Hz an Bildwiederholfrequenz bei einer Reaktionszeit von 0,03 ms sorgen für ein flüssiges Bewegtbild. Beide Modelle bringen zudem die Unterstützung für DisplayHDR True Black 500 mit.

Zugehöriges Artikelbild
MSI MAG 321UP X24
MSI MAG 321UP X24
MSI MAG 321UP X24
MSI MAG 321UP X24
MSI MAG 321UP X24
MSI MPG 322UR X24
MSI MPG 322UR X24
MSI MPG 322UR X24
MSI MPG 322UR X24
MSI MPG 322UR X24

Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden Monitoren und die können für manche Interessenten von großer Bedeutung sein. Der MAG 321UP X24 bringt als Grafikeingänge neben zweimal HDMI 2.1 und einmal USB-C mit DP-Alt-Mode und 15-W-Power-Delivery einmal DisplayPort 1.4a mit. Um bei der 4K-Auflösung mit 240 Hz arbeiten zu können, wird zwingend DSC (Display Stream Compression) benötigt. Des Weiteren gibt es keine USB-A-Ports. Der Vorteil liegt demnach ganz klar beim MPG 322UR X24. Dank DisplayPort 2.1a wird mit modernen Grafikkarten kein DSC benötigt und bringt außerdem zweimal USB 3.2 Gen1 als Typ-A-Variante mit. Gleichzeitig unterstützt der USB-C-Port die 98-W-Power-Delivery.

Während der MAG 321UP X24 OLED-Care 2.0 von MSI integriert bekommen hat, bringt der MPG 322UR X24 sogar OLED-Care 3.0 mit, das einen Annäherungssensor beinhaltet. Auf beide Monitore gibt MSI eine Garantiezeit von drei Jahren, was auch das Einbrennen des Bildschirmes einschließt. Preise nennt MSI trotz der Verfügbarkeit ab heute keine. Klar ist jedoch, dass der MPG 322UR X24 ein gutes Stück höher angesiedelt sein wird, doch dafür bringt er ein paar Extra-Features mit.

Spezifikationen des MSI MAG 321UP X24 und MPG 322UR X24 in der Übersicht
Modell MSI MAG 321UP X24 MSI MPG 322UR X24
Garantie 3 Jahre (inkl. Burn-in) 3 Jahre (inkl. Burn-in)
Homepage MSI MSI
Diagonale 31,5 Zoll
Krümmung -
Gehäusefarbe Schwarz
Format 16:9
Panel 4. Gen QD-OLED Penta Tandem
Farbverarbeitung 10 bit (1,07 Milliarden Farben), nativ
Farbraum 97 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB
Display-Oberfläche Anti-Reflection + DarkArmor-Film
Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel
Pixeldichte 140 ppi
Kontrastwert 1.500.000:1
Helligkeit 350 cd/m² (1.000 cd/m² peak)
HDR-Unterstützung DisplayHDR True Black 500
Reaktionszeit 0,03 ms (GtG)
Wiederholfrequenz 240 Hz
Adaptive Sync NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro
Blickwinkel horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse 1x DisplayPort 1.4a (DSC)
2x HDMI 2.1
1x USB-C (DP-Alt-Mode), 15W PD
 1x DisplayPort 2.1a
2x HDMI 2.1
1x USB-C (DP-Alt-Mode), 98W PD
1x USB 3.2 Gen1 (Type-B, Upstream)
2x USB 3.2 Gen1 (Type-A, Downstream)
HDCP Ja Ja
Gewicht 6,3 kg (ohne Standfuß)
7,7 kg (mit Standfuß)		 6,6 kg (ohne Standfuß)
9,4 kg (mit Standfuß)
Abmessungen (B x H x T) 719.1 x 69.26 x 483.9 mm (ohne Standfuß)
719.1 x 241.9 x 483.9 mm (mit Standfuß) 		717.3 x 71.8 x 434.8 mm (ohne Standfuß)
717.3 x 241.9 x 587.1 mm (mit Standfuß)
Ergonomie Höhenverstellung: 110 mm
Neigung: -5° - 15°
Drehung: -30° - 30°
Pivot: -10° - 10°
Kensington-Lock Ja Ja
Wandmontage 100 x 100 mm 100 x 100 mm
integrierte Lautsprecher Nein Nein
Netzteil intern intern
Preis

Quellen und weitere Links
#MSI
#MAG-321UP
#MPG-322UR
#Monitor
#QD-OLED
#Penta-Tandem
#Gaming
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top