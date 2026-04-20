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Das taiwanische Unternehmen ASUS präsentiert auf der NAB Show 2026, die zurzeit in Las Vegas ihre Pforten geöffnet hat, einen neuen 31,5-Zoll-Monitor für kreative Zwecke wie Bild- und Videobearbeitung. Der zur ProArt-Reihe gehörende PA32USD ist ein QD-OLED-Modell mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, Calman-Verifizierung, DisplayHDR True Black 400 und 10 Bit Farbtiefe.

Des Weiteren nennt das Datenblatt eine Reaktionszeit von 0,1 ms (Grau zu Grau), einen Kontrastumfang von 1.500.000:1, eine Leistungsaufnahme von unter 50 W und Helligkeitswerte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 %. Die Farbgenauigkeit soll sehr hoch ausfallen (Delta-E-Wert von unter 1), die Punktdichte ist solide (rund 140 ppi).

Die Neuheit beherrscht HDR10 mit HLG ("Hybrid-Log Gamma") und PQ-Kurven, aber auch das dynamische Format Dolby Vision. An ProArt-Presets stehen unter anderem "Adobe RGB", "HDR_HLG_P3", "Rec. 709", "Rec. 2020" und "sRGB" bereit. Ein integriertes motorisiertes Kolorimeter erlaubt jederzeit manuelle oder automatisierte Hardware-Kalibrierungen des PA32USD, wobei wahlweise die mitgelieferte Software ProArt Calibration für Windows und macOS oder auch externe Lösungen wie Light Illusion ColourSpace CMS verwendet werden können. Erstellte Farbprofile werden in einem Scaler-IC-Chip und nicht lokal auf Rechnern gespeichert, wodurch sie stets abrufbar sind. Teil des Feature-Sets sind zudem zwei interne 3-W-Lautsprecher, ein KVM-Switch und PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild).

Mit Blick auf die Schnittstellen finden sich viele moderne Anschlüsse, darunter zweimal 12G-SDI, zweimal Thunderbolt 4 (davon einer mit 96 W PD), einmal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1. Ebenso wenig muss auf zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 2), einen Kopfhörerausgang und zwei USB-C-Ports verzichtet werden. Per Thunderbolt 4 ist im Übrigen Daisy-Chaining-Funktionalität ermöglicht, also, mit wenig Aufwand und Kabeln ein Multi-Monitor-Setup umzusetzen. Die Ergonomie-Eigenschaften des PA32USD umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Weiterhin kann auf einen Licht- und einen Abwesenheitssensor zurückgegriffen werden, um Strom zu sparen und das OLED-Panel zu schonen.

Der mit drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung versehene ASUS ProArt PA32USD kommt mit einer Blendschutzhaube und bekam noch keine deutschen Release-Details verpasst. Bei Erscheinen wird man die Wahl zwischen einem klassischen ergonomischen Standbein und einer Ausführung mit von Fernsehgeräten bekannten Standfüßen haben.