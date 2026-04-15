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Mit dem Evnia 27M2N5201P erweitert Philips seine 5000er-Serie um einen neuen Gaming-Monitor, der sich vor allem an kompetitive Spieler richten will. Das 27-Zoll-Modell kombiniert ein Fast-IPS-Panel mit einer hohen Bildwiederholrate und kurzen Reaktionszeiten und bleibt dabei bewusst bei einer Full-HD-Auflösung, um die Anforderungen an die Hardware moderat zu halten.

Der Monitor unterstützt eine native Bildwiederholrate von 240 Hz, die sich auf bis zu 260 Hz übertakten lässt. Ergänzt wird dies durch eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde (GtG) sowie eine Smart-MBR-Technologie mit 0,3 ms, die Bewegungsunschärfe reduzieren soll. In Verbindung mit Low Input Lag ergibt sich ein Setup, das besonders auf schnelle Eingaben und eine unmittelbare Darstellung ausgelegt sein will. AdaptiveSync sorgt zudem für eine synchronisierte Bildausgabe, während HDR10-Unterstützung die Darstellung kompatibler Inhalte erweitert.

Das verwendete Fast-IPS-Panel will dazu stabile Farben und Betrachtungswinkel gewährleisten. Neben der reinen Bilddarstellung setzt das Gerät auch auf visuelle Effekte über den Bildschirm hinaus. Die integrierte Ambiglow-Technologie nutzt rückseitige RGB-LEDs, die sich dynamisch an Bild- und Audioinhalte anpassen. Eine KI-gestützte Steuerung analysiert dabei die dargestellten Szenen in Echtzeit und passt Farbe sowie Helligkeit entsprechend an.

Das Display lässt sich in der Höhe verstellen sowie neigen, schwenken und drehen. Zur Verfügung stehen unter anderem HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und ein Kopfhöreranschluss. Funktionen wie Flicker-Free-Technologie, SoftBlue und ein Low-Blue-Modus sollen die Augen bei längeren Sitzungen entlasten. Für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten stellt Philips mit dem Evnia Precision Center zudem eine Software bereit, über die sich Profile und Einstellungen verwalten lassen.

Der Monitor soll ab Ende April 2026 im Handel erhältlich sein und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro angeboten.