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Mit dem AW2726DM bringt Alienware einen neuen Gaming-Monitor auf den Markt, der moderne Display-Technologie und hohe Bildraten mit einem attraktiven Preis kombinieren will. Im Mittelpunkt steht das 26,5 Zoll große QD-OLED-Panel, das mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln daher kommt. Die eingesetzte Quantum-Dot-OLED-Technologie verspricht eine hohe Farbtreue mit einer DCI-P3-Abdeckung von 99 % sowie eine Farbtiefe von 10 Bit, was in 1,07 Milliarden darstellbaren Farben resultiert. Gleichzeitig will der selbstleuchtende Aufbau des Panels für ein praktisch unendliches Kontrastverhältnis mit tiefen Schwarzwerten sorgen.

Über DisplayPort 1.4 erreicht der Monitor bis zu 240 Hz, während über HDMI 2.1 maximal 120 Hz möglich sind. Ergänzt wird dies durch eine Reaktionszeit von 0,03 ms, wodurch Bewegungen besonders scharf und ohne sichtbare Schlieren dargestellt werden können. Unterstützt werden außerdem adaptive Synchronisationstechnologien wie AMD FreeSync Premium und VESA AdaptiveSync, die Bildrisse reduzieren und eine gleichmäßige Darstellung auch bei schwankenden Frameraten ermöglichen sollen.

Zusätzlich unterstützt das Modell HDR10, während eine typische Helligkeit von 200 cd/m² angegeben ist. Die Blickwinkelstabilität liegt horizontal wie vertikal bei jeweils 178 Grad. Eine entspiegelte Beschichtung mit 2H-Härtegrad soll zudem Reflexionen reduzieren und die Alltagstauglichkeit erhöhen.

Ein weiterer Schwerpunkt des AW2726DM liegt auf der Ergonomie. Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung von bis zu 130 mm sowie Neigen, Drehen und Pivot-Funktion. Damit lässt sich das Panel etwa flexibel an unterschiedliche Sitzpositionen anpassen. Zusätzlich ist eine VESA-Halterung mit 100 x 100 mm vorgesehen, um alternative Montagemöglichkeiten zu unterstützen.

Zur Reduzierung von Augenbelastung verfügt das Gerät über eine hardwarebasierte Low-Blue-Light-Lösung, die von TÜV Rheinland zertifiziert ist. Diese soll ohne sichtbare Beeinträchtigung der Farbdarstellung arbeiten. Gleichzeitig integriert der Monitor Schutzmechanismen gegen Einbrennen, ein typisches Risiko bei OLED-Technik, und wird mit einer dreijährigen Garantie inklusive entsprechender Absicherung ausgeliefert.

Der Energieverbrauch liegt im Betrieb typischerweise bei rund 21 W und kann unter Volllast bis zu 70 W erreichen. Der Alienware AW2726DM soll noch im Laufe des Monats zu einer UVP von 419 Euro erhältlich sein.