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In seiner Heimat hat der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi einen neuen Gaming-Bildschirm in eine Vorbestellphase entsendet. Der Redmi G Pro 32U 2026 setzt auf Fast-IPS-Technologie, misst 31,5 Zoll in der Diagonalen und löst nativ mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei maximal 160 Hz auf. Die Punktdichte beträgt rund 140 ppi, die Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau), die Farbtiefe 10 Bit und die Spitzenhelligkeit 1.600 cd/m². Zu letzterer tragen maßgeblich die 1.152 QD-Mini-LED-Zonen im Backlight bei, die zusätzlich für eine DisplayHDR-1000-Zertifizierung sorgen. Warum die Neuheit nicht nach DisplayHDR 1400 eingestuft wird, ist unklar.

Was Farbraumabdeckungen betrifft, wirbt Xiaomi mit jeweils 100 % sRGB und Adobe RGB sowie 98 % DCI-P3. Die Farbpräzision soll sehr hoch ausfallen (Delta-E-Wert von unter 1). Das vom Hersteller stammende HyperOS 3 mit Android-Basis ist als Betriebssystem vertreten und gewährt Zugriff auf zahlreiche Dienste bzw. Apps sowie smarte Funktionen. Befeuert wird das Ganze von einem SoC mit vier Cortex-A73-Kernen, einer Mali-G57-MC1-GPU und einem 3 GB großen Arbeitsspeicher. Der integrierte Festspeicher bietet Platz für 32 GB. Für Spiele sind ein Modus für geringen Input-Lag (ALLM) und eine Anti-Tearing-Technologie (VRR) an Bord.

(Hinweis: Obige Produktabbildungen sind Symbolbilder und stammen von einem anderen Modell als dem hier vorgestellten.)

Zwei interne 5-W-Lautsprecher mit DTS:X werden ebenso beworben wie Dolby-Atmos-Unterstützung und ein Dual-Hz-Modus. Wer in 4K nicht die gewünschte Framerate oder Bewegtbildschärfe erreicht, kann auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 320 Hz wechseln. Womöglich ist dann allerdings ein Neustart des Spiels erforderlich, damit die geringere Auflösung greift. Cineasten freuen sich derweil über Dolby Vision als dynamisches HDR-Format, was in Verbindung mit Streaming-Apps unter HyperOS 3 sicherlich nützlich sein dürfte. Die Schnittstellenauswahl umfasst neben Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (90 W PD), einen Kopfhörerausgang und zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1).

Der Xiaomi Redmi G Pro 32U 2026 lässt sich neigen, seitlich drehen, um 90° in Pivot versetzen und um 120 mm in der Höhe verstellen. Ob westliche Release-Pläne existieren, hat der Hersteller noch nicht verraten.