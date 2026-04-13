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Der taiwanische Hersteller ASUS hat mit dem ProArt PA27UCDMR einen neuen 26,5-Zoll-Bildschirm für kreative Zwecke in Deutschland veröffentlicht. Es handelt sich um ein QD-OLED-Modell mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholfrequenz, DisplayHDR True Black 400, Calman-Verifizierung und Antireflexionsbeschichtung. Neben HDR10 mit HLG ("Hybrid Log Gamma") und PQ-Kurven wird bald das dynamische HDR-Format Dolby Vision per Firmware-Update unterstützt. Außerdem werden 10 Bit Farbtiefe, 0,1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, ein Kontrastumfang von 1.500.000:1, eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m², eine Punktdichte von rund 166 ppi und eine sehr hohe Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 1) in Aussicht gestellt.

Anders als beim größeren Schwestermodell ASUS ProArt PA32UCDMR-K, das seit wenigen Monaten auf dem deutschen Markt verfügbar ist und um 1.800 Euro herum angesiedelt wird, weist der PA27UCDMR weder das Kolorimeter ProArt CaliContrO MCA02 noch eine Blendschutzhaube im Lieferumfang auf. Über die Windows- und macOS-Software ProArt Calibration können allerdings jederzeit Nachkalibrierungen vorgenommen werden – auf Wunsch auch automatisiert. Die so erzeugten Farbprofile werden auf einem Scaler-IC-Chip des Monitors gespeichert und nicht lokal auf dem PC. Im Übrigen soll noch im 2. Quartal 2026 Kompatibilität mit Kalibrierungslösungen wie Light Illusion ColourSpace CMS nachgereicht werden.

Dank 4K240 und kurzen Schaltzeiten dürfte sich der neue Kreativbildschirm auch fürs Gaming eignen, zumal zusätzlich Adaptive Sync als Anti-Tearing-Maßnahme am Start ist. Ton kann über zwei integrierte 3-W-Lautsprecher ausgegeben werden. An Bild-Presets stehen unter anderem "Adobe RGB", "HDR_PQ DCI", "Rec. 2020" und "sRGB" zur Verfügung. Bei mehreren verbundenen Endgeräten darf man sich außerdem über PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ASUS Power Sync freuen. Letzteres kann kompatible Rechner automatisch an- oder abschalten, sobald der PA27UCDMR ein- bzw. ausgeschaltet wird. Ebenso wenig fehlt Daisy-Chaining-Unterstützung für die komfortable Einrichtung von Multi-Monitor-Setups ohne Kabelsalat, wohl aber ein KVM-Switch.

Anschlussseitig werden HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, zwei Thunderbolt-4-Schnittstellen (davon eine mit 96 W PD), ein USB-C-Port (3.2 Gen 2) und eine USB-A-Buchse (3.2 Gen 2) geboten. Hinsichtlich Ergonomie fährt ASUS eine Neigungsverstellung, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), ein flimmerfreies Backlight, einen Abwesenheitssensor und einen Lichtsensor auf. Eine seitliche Drehfunktion sucht man derweil vergebens. Laut EU-Energielabel ist mit einem Strombedarf von 25 W in SDR und 29 W in HDR zu rechnen. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie, die auch etwaige OLED-Einbrenneffekte abdecken würde. Im deutschen Onlinehandel kann man den ASUS ProArt PA27UCDMR ab 1.349 Euro erwerben.