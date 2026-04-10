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G-Sync Pulsar, WQHD, 360 Hz und Rapid IPS

MSI MPG 272QRF X36 ist ab 799 Euro verfügbar

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MSI MPG 272QRF X36 ist ab 799 Euro verfügbar
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Zur CES Anfang des Jahres enthüllte das taiwanische Unternehmen MSI einige neue Produkte, darunter den Gaming-Monitor MPG 272QRF X36. Nun hat es der Rapid-IPS-basierte 27-Zöller endlich in den deutschen Onlinehandel geschafft, wobei das Gerät auch im Hersteller-eigenen Onlinestore erhältlich ist. Mit Preisen ab 799 Euro zählt die Neuheit zu den derzeit teuersten G-Sync-Pulsar-Modellen, was sich mit steigender Verfügbarkeit allerdings noch ändern dürfte – bzw. mit Blick auf die günstigere Konkurrenz sogar müsste.

Der MPG 272QRF X36 weist eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf, erreicht eine maximale Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und verspricht einen 0,5 ms schnellen Grauwechsel. Darüber hinaus werden 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 90 % DCI-P3, eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 geboten. Laut EU-Energielabel kann man im Übrigen mit einem Strombedarf von 26 W (SDR) bzw. 55 W (HDR) rechnen, was die Energieeffizienzklasse F von G ergibt.

MSI MPG 272QRF X36 mit G-Sync Pulsar
MSI MPG 272QRF X36 mit G-Sync Pulsar
MSI MPG 272QRF X36 mit G-Sync Pulsar
MSI MPG 272QRF X36 mit G-Sync Pulsar

Das bereits erwähnte G-Sync Pulsar ist zweifellos das Highlight des MPG 272QRF X36 und kombiniert die bekannte Anti-Tearing-Maßnahme mit dem modernen Anti-Blur-Tool ULMB 2, das sich mit dem Backlight synchronisiert und störendes Flackern eliminieren soll. Zusätzlich kommt im Rahmen der sogenannten G-Sync Ambient Adaptive Technology und bei aktivem HDR10 ein Sensor zum Einsatz, über den die Bildhelligkeit und die Farbtemperatur dynamisch an das Umgebungslicht angepasst werden können. Die HDR-Performance des 27-Zöllers dürfte allerdings niemanden wirklich vom Hocker hauen können, da etwa lokales Dimming fehlt.

Auf Schnittstellenseite finden sich zwei HDMI-Eingänge, ein DisplayPort 1.4a, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang. HDMI scheint leider nicht in vollwertiger 2.1-Version vorzuliegen, wodurch an diesen Anschlüssen maximal 120 statt 360 Hz möglich sind. Immerhin: Moderne Spielkonsolen können mit WQHD, 120 Hz, ALLM und VRR versorgt werden. Hinsichtlich Ergonomie bleiben dank einer Neigungsverstellung, eines Pivot-Modus, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit um 130 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerreduzierten Hintergrundbeleuchtung kaum Wünsche offen.

Der mit einer Firmware-Update-Funktion versehene MSI MPG 272QRF X36 hat eine Punktdichte von rund 109 ppi, stellt eine solide Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2) in Aussicht und bringt rückseitige Beleuchtungselemente mit sich, die mit Windows Dynamic Lighting kompatibel sind.

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