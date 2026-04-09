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MSI listet einen neuen Gaming-Monitor für seine MAG-Serie, die sich an preisbewusste Nutzer richtet. Der 26,5 Zoll große MAG 272UP E16 besitzt ein Tandem-QD-OLED-Panel, löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei maximal 165 Hz auf und dürfte den Eckdaten bzw. Features nach um 600 Euro herum kosten. Zumindest sind einige ähnlich oder besser ausgestattete 31,5-Zoll-Mitbewerber wie der LG UltraGear OLED 32GX850A in dem Bereich angesiedelt. Einen offiziellen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis hat der Hersteller allerdings noch nicht verraten.

Der neue MAG 272UP E16 kommt auf eine Punktdichte von rund 166 ppi, verspricht einen 0,03 ms schnellen Grauwechsel und ist sowohl nach DisplayHDR True Black 400 als auch nach ClearMR 9000 zertifiziert – High-End-Displays bieten teils schon True Black 500 oder ClearMR 21000. Was Farbraumabdeckungen betrifft, wirbt MSI mit 138 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 98 % Adobe RGB. Des Weiteren ist von einer soliden Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2), einem Kontrastumfang von 1.500.000:1, einer Farbtiefe von 10 Bit und einer Helligkeit von 250 cd/m² (wahrscheinlich bei 100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (wahrscheinlich bei 3 % APL in HDR) die Rede.

G-Sync-kompatibles Adaptive Sync treibt Spielen die Bildrisse (Tearing) aus. Alternativ kann auf "Super Low Motion Blur", also einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe, zurückgegriffen werden, was aber ausschließlich bei 165 Hz und deaktivierter Anti-Tearing-Maßnahme funktioniert. Per OSD ist eine VRR-Antiflicker-Option einstell- oder ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay zuschaltbar. Auch an PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), eine Firmware-Update-Funktion, einen Fünf-Wege-Joystick und 24,5-Zoll-Bildmodi (mit geringerer Auflösung) wurde offenbar gedacht. Der OLED-Pixel-Refresh wird standardmäßig spätestens alle 24 Stunden ausgelöst.

Die Schnittstellenauswahl will mit zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4, einem USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und einem Kopfhörerausgang überzeugen. Moderne Spielkonsolen wie die PlayStation 5 können am MAG 272UP E16 mit 4K120, ALLM und VRR betrieben werden. Hinsichtlich Ergonomie werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, ein Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) beworben. Die Produktgarantie beträgt drei Jahre und würde auch etwaige OLED-Einbrenneffekte abdecken. Gekühlt wird die Technik von einem Custom-Heatsink, der vermutlich ohne Lüfter auskommt.