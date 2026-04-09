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Professionelle Anwender im Grafikdesign und in der Bild- und Videobearbeitung favorisieren gerne Monitore von EIZO. Mit dem ColorEdge CG3100X hat das Unternehmen bereits im letzten Jahr ein neues Flaggschiff auf dem Markt etabliert, das auch mit mindestens 4.993 Euro ein großes Preisschild mitbringt. Ohne große Abstriche, aber für den preisbewussten Anwender wird EIZO im kommenden Herbst den ColorEdge CS3200X vom Stapel lassen, der auch preislich unterhalb des ColorEdge CG3100X eingeordnet wird.

Beim ColorEdge CS3200X muss der Interessent im Vergleich zum CG3100X hauptsächlich sowohl auf die DCI-4K-Auflösung als auch auf den integrierten Kalibrierungssensor verzichten. Im Gegenzug bringt der CS3200X ein von 30,5 auf 31,5 Zoll vergrößertes LC-Display mit IPS-Panel mit, das mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten im 16:9-Verhältnis auflöst und auf diese Weise ebenfalls eine Menge Platz für diverse Projekte bereitstellt. Wie es sich für einen Profi-Monitor gehört, unterstützt der CS3200X die 10-bit-Farbtiefe (ohne FRC) und kann somit 1,07 Milliarden Farben darstellen. Die Reaktionszeit des IPS-Panels kommuniziert EIZO mit 14 ms (GtG) und diese sind somit definitiv nicht für Gaming-Ambitionen interessant. Dies gilt auch für die Bildwiederholfrequenz von maximal 60 Hz.

Für die Bild- und Videobearbeitung hat EIZO vorkalibrierte Presets integriert, die vormals der CG-Serie vorbehalten waren. Zu den Presets gehören: Rec709, DCI-P3 (96%), Adobe RGB (99%). Des Weiteren gehören HDR-Targets für HLG und PQ-Gamma sowie der Sync-Signal-Mode mit zu den Features des ColorEdge CS3200X.

Anschlusstechnisch bringt Eizos ColorEdge CS3200X jeweils einmal DisplayPort, HDMI und USB-Typ-C inklusive DisplayPort-Alt-Mode und 70-W-Ladeleistung als Grafikeingänge mit. Mittels USB 3.2 Gen1 in der Typ-B-Anschlussvariante ist auch ein USB-Hub mit enthalten. Der Nutzer kann auf jeweils zweimal USB 3.2 Gen1 und USB 2.0 als Type-A zurückgreifen. In die Höhe verstellbar ist der Monitor bis 141,8 mm, geneigt werden kann er zwischen -5 ° und +35 ° und die Drehung reicht bis 344°. Ohne Standfuß und ohne Lichtschutzblende kommt der CS3200X auf ein Gewicht von 7,7 kg (8,4 kg inklusive Lichtschutzblende) und kann mittels 100 x 100 mm VESA-Halterung auch an Monitor-Armen befestigt werden. Mit dem Standfuß sind es 10,6 kg und mit der Lichtschutzblende zusammen dann 11,3 kg.

Bei der typischen Leistungsaufnahme sollen es laut Eizo 25 W und im Höchstfall (inklusive 70 W USB-C-Power-Delivery) dann 166 W. Im Standby spricht EIZO von höchstens 0,5 W. Der Marktstart des Eizo ColorEdge CS3200X wird im kommenden Herbst erfolgen. Einen Preis für den Profi-Monitor hat EIZO bisher nicht kommuniziert, doch wird dieser unterhalb des ColorEdge CG3100X angesiedelt sein, der für knapp 5.000 Euro den Besitzer wechselt.