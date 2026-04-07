Werbung

Auf der CES-Messe 2026 stellte LG unter anderem neue Gaming-Monitore vor, darunter den UltraGear evo 27GM950B. Ebenjenes 27-Zoll-Modell bekam kürzlich eine offizielle US-Produktseite spendiert, die einige neue Details verrät. Es handelt sich konkret um ein IPS-Gerät mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9), 165 Hz Bildwiederholfrequenz, DisplayHDR-1000-Zertifizierung und 2.304 Mini-LED-Zonen starkem Backlight. Letzteres wird bei der Fertigung näher als üblich am Panel platziert, wodurch Mini-LED-typische Anomalien wie Blooming oder Halo-Effekte zusätzlich verringert werden sollen.

Da die 5K-16:9-Auflösung noch nicht besonders verbreitet ist und je nach Spiel oder Anwendung problematisch sein könnte, verpasst LG dem 27GM950B einen Dual-Hz-Modus. Bei Bedarf kann darüber auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 330 Hz umgeschaltet werden, was natürlich höhere Frameraten und eine geringere Eingabeverzögerung mit sich bringt. Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit zählen 10 Bit Farbtiefe, 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 1.250 cd/m² Spitzenhelligkeit und eine Punktdichte von rund 218 ppi (in 5K). Die typische Leuchtdichte wird auf 750 cd/m² beziffert.

Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Im offiziellen Datenblatt ist obendrein von einem Anti-Blur-Tool die Rede, auf das jedoch nicht näher eingegangen wird. Wer möchte, kann per OSD eine fps-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay einblenden oder über die mitgelieferte Software True Color Pro (sowie ein kompatibles Kolorimeter) eine Hardware-Kalibrierung des Monitors vornehmen. Das Schnittstellenangebot umfasst einen 80 Gbit/s schnellen DisplayPort 2.1 (UHBR20), zwei wahrscheinlich vollwertige HDMI-2.1-Eingänge, zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1), einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD) und einen Kopfhörerausgang.

Im Fall von mehreren verbundenen Endgeräten hilft Auto Input Switch beim Wechsel des Signaleingangs. Auf ergonomischer Seite bleiben dank Neigungsverstellung, seitlicher Drehfunktion, Pivot-Modus, Höhenverstellbarkeit, VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), flimmerreduzierter Hintergrundbeleuchtung und eines Modus für Menschen mit Farbsehschwäche kaum Wünsche offen. Wie das ultrabreite Schwestermodell 39GX950B beherbergt auch der neue 27-Zöller einen dedizierten Prozessor für KI-Optimierungen. So können beispielsweise gegnerische Schrittgeräusche herausgehoben oder niedriger auflösende Inhalte auf 5K hochskaliert werden. Auf Lautsprecher muss man ebenso wenig verzichten.

Der LG UltraGear evo 27GM950B kann in den USA ab sofort für 1.199,99 US-Dollar (umgerechnet knapp 1.040 Euro) vorbestellt werden. Der Versand erster Margen soll voraussichtlich Anfang Mai 2026 erfolgen. In Deutschland könnte es nach letztem Infostand im Juni oder Juli 2026 so weit sein.