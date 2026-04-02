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Im Rahmen der CES-Messe 2026 stellte der südkoreanische Elektronikriese LG unter anderem einen neuen Ultrawide-Gaming-Monitor namens UltraGear evo 39GX950B vor. Nun verrät eine offizielle kanadische Produktseite viele neue Details zu dem 39-Zöller, der auf Tandem-WOLED der vierten Generation setzt und eine Dual-Hz-Funktion mit sich bringt. Nativ weist das mit 1.500R gekrümmte Modell eine Auflösung von 5.120 x 2.160 Pixeln (WUHD, 21:9) bei maximal 165 Hz auf, wobei man jederzeit auf UWFHD (2.560 x 1.080 Pixel, 21:9) bei bis zu 330 Hz wechseln kann.

Was die sonstigen Panel-Eigenschaften angeht, wirbt LG mit 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe, 99,5 % DCI-P3, einem Kontrastumfang von 1.850.000:1, einer Punktdichte von rund 143 ppi und Helligkeitswerten von 335 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR). Die Neuheit ist nach DisplayHDR True Black 500 zertifiziert, merzt Tearing (Bildrisse) über FreeSync Premium Pro bzw. G-Sync-kompatibles Adaptive Sync aus und erlaubt per OSD die Zuschaltung einer fps-Anzeige sowie eines Fadenkreuz-Overlays.

Im Übrigen ist ein dedizierter Prozessor für KI-Optimierungen von Bild und Ton an Bord, der beispielsweise für die beiden verbauten 7-Watt-Lautsprecher eine Stimmenverstärkung bietet oder niedrig auflösende Inhalte ohne GPU-Leistungsverluste auf WUHD hochskalieren können soll. Über die mitgelieferte Software True Color Pro und ein kompatibles Kolorimeter kann der 39GX950B bei Bedarf hardwarekalibriert werden. Auch an PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), rückseitige RGB-Beleuchtungselemente (Unity Hexagon Lighting 2.0) und einen automatischen Signaleingangswechsel wurde gedacht.

Mit Blick auf die Schnittstellenauswahl offenbaren sich ein 80 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1 (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein Kopfhörerausgang mit DTS Headphone:X, zwei USB-Buchsen (3.2 Gen 1, Typ A) sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 90 W PD. Auf ergonomischer Seite werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein Modus für Menschen mit Farbsehschwäche versprochen. Diverse OLED-Care-Maßnahmen sollen Einbrennrisiken minimieren – allerdings fällt die Produktgarantie mit zwei Jahren schwach aus.

Der LG UltraGear evo 39GX950B hat ein Gewicht von 6,8 kg ohne bzw. 10,7 kg mit Standfuß, misst 921,4 x 405,0 x 118,7 mm (B x H x T) und soll nach letztem Kenntnisstand im Juni oder Juli 2026 auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden. Wie viel der Spaß kosten wird, ist noch nicht bekannt. Man kann aber wahrscheinlich mindestens vom mittleren 1.000-Euro-Bereich ausgehen. Der größere LG UltraGear 45GX950A mit allerdings lediglich True Black 400 und OLED-MLA+ kostet bereits 1.575 Euro aufwärts.