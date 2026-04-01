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Auf der chinesischen Website des taiwanesischen Herstellers AOC, einer Tochter des TPV-Technology-Konzerns, wird ein neuer Gaming-Monitor geführt. Es handelt sich um ein Nachfolgemodell des 2025 enthüllten und bis dato nicht im Westen erschienenen AG326UZD, wobei es im Detail einige Neuerungen und Verbesserungen gibt. So setzt der Agon Pro AG326UZD2 auf ein modernes Tandem-QD-OLED-Panel mit aktueller dritter EL-Gen 3 (Elektrolumineszenz) und erzielt höhere Leuchtdichten (300 cd/m² bei 100 % APL, 515 cd/m² bei 10 % APL). Die Spitzenhelligkeit beträgt unverändert 1.000 cd/m² bei 3 % APL. Der sogenannte DarkShield (von Samsung "QuantumBlack" genannt) erhöht die Kratzresistenz und verringert rötliche, bzw. lilafarbene Farbstiche.

Der neue 31,5-Zöller wartet darüber hinaus mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel sowie Zertifizierungen nach ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 500 statt 400 auf. Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99 % und Adobe RGB zu 97 %. Im Übrigen stellt AOC für AG326UZD2 eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und eine sehr hohe Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 1) in Aussicht. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi. Wer möchte, kann zwecks höherer Frameraten oder einer reduzierten Eingabeverzögerung auf 24,5- und 27-Zoll-Bildmodi mit geringeren Auflösungen zurückgreifen.

Zwei integrierte 8-W-Lautsprecher sind ebenso ein Teil des Feature-Sets wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), eine einblendbare fps-Anzeige, ein KVM-Switch und dynamische Beleuchtungselemente (Light FX) auf der Monitor-Rückseite. Als Anti-Tearing-Maßnahme ist G-Sync-kompatibles Adaptive Sync am Start. Auf Schnittstellenseite finden sich ein vollwertiger DisplayPort 2.1 mit 80 Gbit/s (also UHBR20), zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 65 W PD), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein klassischer Kopfhörerausgang. Um in den Genuss der DP-2.1-Features zu gelangen, muss die verwendete Grafikkarte ebenfalls einen DisplayPort 2.1 aufweisen. Das ist beispielsweise bei der GeForce-RTX-5000-Serie der Fall.

Mit Blick auf die Ergonomie macht AOC keine Kompromisse und erlaubt eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehung, eine Höhenanpassung um 150 mm sowie ein Versetzen um 90° in Pivot. Alternativ kann der AG326UZD2 per VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) an eine Wand bzw. einen Schwenkarm montiert werden. Release-Informationen bleibt der Hersteller zum neuen Tandem-OLED-Bildschirm noch schuldig.

Wer sich gern zeitnah ein mit DisplayPort 2.1 versehenes 4K-OLED-Exemplar der 32-Zoll-Klasse gönnen möchte, kann zum allerdings schon etwas älteren Gigabyte Aorus FO32U2P greifen, der ab rund 825 Euro erhältlich ist.