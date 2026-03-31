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Mit dem ASUS ROG Strix XG34WCDMS kündigt sich ein neuer Gaming-Monitor an, der mit ultrabreitem Format, 1.800R-Wölbung und modernem Tandem-QD-OLED-Panel aufwartet. Letzteres setzt auf das neue RGB-Subpixel-Layout mit V-Stripe-Anordnung und zugleich auf den sogenannten BlackShield (alias QuantumBlack, wie Samsung das Feature offiziell nennt), das unter anderem eine höhere Kratzbeständigkeit (3H statt 2H) und verbesserte Antireflexionseigenschaften verspricht. Nativ löst der 34-Zöller mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) bei maximal 280 Hz auf. Man kann jedoch bei Bedarf auch auf 24,5- bzw. 27-Zoll-Bildmodi mit deutlich geringeren Auflösungen umschalten, um die Framerate oder den Input-Lag zu optimieren.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² (HDR), eine Farbtiefe von 10 Bit und eine solide Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 2). Des Weiteren werden 99 % DCI-P3-Abdeckung und 34 W Leistungsaufnahme genannt. Damit Spiele ohne Bildrisse (Tearing) genossen werden können, sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync am Start. Alternativ steht mit ELMB ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe zur Verfügung. Hinsichtlich HDR-Unterstützung werden DisplayHDR True Black 500, HDR10 und Dolby Vision in Aussicht gestellt. Auch an OLED Antiflicker 2.0 wurde gedacht, das bis zu 20 % geringeres VRR-Flackern in Games verspricht.

Was Schnittstellen betrifft, sind zwei 48 GBit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang, ein S/PDIF sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 15 W PD verbaut. Durch den bedauerlichen Verzicht auf einen modernen DisplayPort 2.1 ist man am vorhandenen DisplayPort 1.4 auf Kompression (DSC) angewiesen. Die ist meist sehr verlustarm und unauffällig, sorgte in der Vergangenheit aber schon mal für das eine oder andere technische Problem wie plötzliche Blackscreens – meist verursacht durch Bugs in Grafikkartentreibern oder der Monitor-Firmware. Ob DSC bei Bedarf abgeschaltet werden kann, geht aus dem bisherigen Infomaterial zum XG34WCDMS nicht hervor.

Dank KVM-Switch muss man bei mehreren verbundenen Endgeräten nicht ständig Maus und Tastatur umstecken. Die Software DisplayWidget Center erlaubt derweil die Aktualisierung der Monitor-Firmware, hält aber zusätzlich viele Einstellmöglichkeiten bereit, für die man nicht mehr den Umweg über das OSD gehen muss. Der neue 34-Zöller lässt sich neigen, seitlich drehen und um 110 m in der Höhe verstellen. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein Abwesenheitssensor. Letzterer schaltet auf ein schwarzes Bild um, sobald sich der Nutzer entfernt, um OLED-Einbrennrisiken zu minimieren oder schlicht Energie zu sparen. Wer sich generell um Burn-in sorgt, dürfte angesichts von drei Jahren Produktgarantie und zahlreicher (auf Wunsch einzeln abschaltbarer) OLED-Care-Pro-Mechanismen beruhigt werden.

Wie ASUS auf Nachfrage mitteilte, sei die deutsche Marktfreigabe des ROG Strix OLED XG34WCDMS für Mitte oder Ende des 2. Quartals 2026 angesetzt – was sich aufgrund der aktuellen Weltlage allerdings noch nach hinten verschieben könne.