Werbung

BenQ erweitert sein Monitor-Portfolio um den MA270S, einen 27-Zoll-Monitor, der gezielt für den Einsatz in Mac-basierten Arbeitsumgebungen konzipiert ist. Das Gerät setzt auf eine 5K-Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln und erreicht damit eine Pixeldichte von 218 ppi, wodurch Inhalte besonders scharf und detailreich dargestellt werden können. Dies soll vordergründig bei Anwendungen wie Bildbearbeitung, Videoproduktion oder Softwareentwicklung Vorteile bieten, da auch feinere Strukturen klar erkennbar bleiben können. Die Bildwiederholfrequenz beläuft sich dabei auf 70 Hz.

Zum Einsatz kommt ein sogenanntes Nano-Gloss-Panel, das die Eigenschaften klassischer Glasoberflächen mit moderner Display-Technologie kombiniert. Die Darstellung soll sich durch hohe Klarheit, intensive Farben und präzise Kontraste auszeichnen. Mit einer Helligkeit von bis zu 450 Nits, Unterstützung für HDR10 sowie der Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 400 will der Monitor eine kontrastreiche Bildwiedergabe liefern. Gleichzeitig deckt das Panel sowohl den sRGB- als auch den Display-P3-Farbraum zu jeweils 99 % ab und kann mehr als eine Milliarde Farben darstellen, was insbesondere für farbkritische Anwendungen relevant ist.

Ein technischer Schwerpunkt liegt auf der Integration in bestehende Mac-Setups. Über Thunderbolt 4 werden Bildsignal, Datenübertragung und Stromversorgung gebündelt, sodass ein einzelnes Kabel ausreicht. Angeschlossene Geräte wie ein MacBook können mit bis zu 96 W geladen werden. Ergänzt wird die Schnittstellenausstattung durch zwei Thunderbolt-4-Ports, USB-C und HDMI, wodurch sich zusätzliche Peripherie und weitere Displays anbinden lassen. Die Unterstützung von Daisy-Chaining ermöglicht zudem den Betrieb mehrerer Monitore in Reihe.

Überdies verfügt der Monitor über einen integrierten KVM-Switch, der den parallelen Betrieb von zwei Systemen erlaubt. Eingabegeräte wie Tastatur und Maus können zwischen den angeschlossenen Rechnern umgeschaltet werden, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Dies soll den Wechsel zwischen unterschiedlichen Arbeitsumgebungen erleichtern und den Verkabelungsaufwand reduzieren.

Auch die mechanischen Eigenschaften sind auf den professionellen Einsatz ausgelegt. Der Monitor lässt sich in der Höhe um bis zu 150 Millimeter verstellen, neigen sowie seitlich drehen. Zusätzlich unterstützt das Gerät eine Pivot-Funktion, mit der sich das Panel um 90 Grad ins Hochformat drehen lässt.

Der BenQ MA270S ist ab April 2026 zu einem Preis von 999 Euro erhältlich.