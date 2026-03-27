News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Dell #P2726DEB #Monitor #Business #Webcam #100-Hz #WQHD #KVM #Daisy-Chaining

WQHD, 100 Hz, KVM, USB-C-Dock und Daisy-Chaining

Dell veröffentlicht P2726DEB mit Webcam

Portrait des Authors


Dell veröffentlicht P2726DEB mit Webcam
1

Werbung

Von Dell kommt ein neuer 27-Zoll-Monitor für Business- und Office-Zwecke. Der P2726DEB kostet regulär 409,36 Euro (UVP), ist im deutschen Onlinehandel allerdings bereits ab rund 374 Euro lieferbar. Das verbaute IPS-Panel wartet mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 99 % sRGB-Abdeckung, 8 Bit Farbtiefe, 350 cd/m² Helligkeit, einem Kontrastumfang von 1.500:1 sowie einer Punktdichte von knapp 109 ppi auf und verspricht dank 100 Hz Bildwiederholrate ein flüssiges Mausgefühl.

Für Videokonferenzen oder Voicechats bringt der P2726DEB die nötigen Hardware-Komponenten bereits mit sich, namentlich eine 5-MP-Webcam mit Sony-Starvis-Sensor sowie HDR-Unterstützung, ein integriertes Mikrofon und zwei 5 W starke Lautsprecher. Mehrere verbundene Endgeräte können über den ebenfalls vorhandenen KVM-Switch mit derselben Maus und Tastatur bedient werden, ohne dass man ständig Kabel umstecken muss. Multi-Monitor-Setups sind derweil – ohne großen Kabelsalat – per Daisy-Chaining möglich.

Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining
Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining
Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining
Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining
Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining
Dell P2726DEB mit Webcam und Daisy-Chaining

Die Schnittstellenauswahl umfasst konkret HDMI 2.1 (TMDS), DisplayPort 1.4 (Ein- und Ausgang), USB-C (1 x 15 W PD, 1 x DP-Alt-Modus & 90 W PD), Ethernet (RJ45, 1 Gbit/s) und einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B). Folglich wird zusätzlich eine vollwertige USB-C-Dockingstation geboten. Im unteren linken Display-Rand ist ein Pop-out-Panel eingelassen, das je einen USB-A- und USB-C-Anschluss beherbergt, wodurch man externe Endgeräte komfortabel über die Front verbinden kann.

Hinsichtlich Ergonomie will der P2726DEB mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen. Der Dell P2726DEB hat eine Leistungsaufnahme von circa 21 W, wird in die EU-Energieeffizienzklasse E von G eingestuft und weist ein Gewicht von 5,16 kg ohne bzw. 7,13 kg mit Standfuß auf. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service.

Quellen und weitere Links
#Dell
#P2726DEB
#Monitor
#Business
#Webcam
#100-Hz
#WQHD
#KVM
#Daisy-Chaining
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top