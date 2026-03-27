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Von Dell kommt ein neuer 27-Zoll-Monitor für Business- und Office-Zwecke. Der P2726DEB kostet regulär 409,36 Euro (UVP), ist im deutschen Onlinehandel allerdings bereits ab rund 374 Euro lieferbar. Das verbaute IPS-Panel wartet mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 99 % sRGB-Abdeckung, 8 Bit Farbtiefe, 350 cd/m² Helligkeit, einem Kontrastumfang von 1.500:1 sowie einer Punktdichte von knapp 109 ppi auf und verspricht dank 100 Hz Bildwiederholrate ein flüssiges Mausgefühl.

Für Videokonferenzen oder Voicechats bringt der P2726DEB die nötigen Hardware-Komponenten bereits mit sich, namentlich eine 5-MP-Webcam mit Sony-Starvis-Sensor sowie HDR-Unterstützung, ein integriertes Mikrofon und zwei 5 W starke Lautsprecher. Mehrere verbundene Endgeräte können über den ebenfalls vorhandenen KVM-Switch mit derselben Maus und Tastatur bedient werden, ohne dass man ständig Kabel umstecken muss. Multi-Monitor-Setups sind derweil – ohne großen Kabelsalat – per Daisy-Chaining möglich.

Die Schnittstellenauswahl umfasst konkret HDMI 2.1 (TMDS), DisplayPort 1.4 (Ein- und Ausgang), USB-C (1 x 15 W PD, 1 x DP-Alt-Modus & 90 W PD), Ethernet (RJ45, 1 Gbit/s) und einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B). Folglich wird zusätzlich eine vollwertige USB-C-Dockingstation geboten. Im unteren linken Display-Rand ist ein Pop-out-Panel eingelassen, das je einen USB-A- und USB-C-Anschluss beherbergt, wodurch man externe Endgeräte komfortabel über die Front verbinden kann.

Hinsichtlich Ergonomie will der P2726DEB mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 150 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen. Der Dell P2726DEB hat eine Leistungsaufnahme von circa 21 W, wird in die EU-Energieeffizienzklasse E von G eingestuft und weist ein Gewicht von 5,16 kg ohne bzw. 7,13 kg mit Standfuß auf. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service.