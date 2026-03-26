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Aus dem Hause MMD kommt der neue OLED-Gaming-Monitor 32M2N8900X, der zur Philips-Evnia-Serie gehört und ein 31,5 Zoll großes QD-OLED-Panel der wahrscheinlich vierten Generation beherbergt. Das mit einem klassischen Q- anstelle des neuen V-Stripe-förmigen Subpixel-Layouts versehene Gerät tritt mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, DisplayHDR True Black 500 und ClearMR 13000 an. Neben einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel verspricht das Datenblatt 10 Bit Farbtiefe, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und Helligkeitswerte von 300 cd/m² (100 % APL in SDR), 515 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 99,5 %. Im Übrigen werden eine solide Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 2) und Punktdichte (rund 140 ppi) geboten.

Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnet Adaptive-Sync-Technologie verantwortlich. Wer mehrere Endgeräte an den Evnia 32M2N8900X anschließt, dürfte sich über den integrierten KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) freuen. Per OSD kann ein smartes Fadenkreuz-Overlay zugeschaltet werden, das seine Farbe auf Basis des aktuellen Bildhintergrundes dynamisch ändert. Als Klanggeber sind zwei 5-W-Lautsprecher mit DTS-Unterstützung an Bord. Mit Blick auf die Schnittstellen offenbaren sich zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 2.1 mit noch unbekannter Bandbreite, ein Kopfhörerausgang, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und zwei USB-C-Anschlüsse (1 x DP-Alt-Modus, 65 W PD, 1 x 15 W PD). Dank dreiseitigem, KI-gestütztem Ambiglow kann man bunte Beleuchtungseffekte erzeugen lassen – ähnlich Ambilight bei Fernsehgeräten.

Der neue 31,5-Zöller kann geneigt, seitlich gedreht und um 130 mm in der Höhe verstellt werden, bringt eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) mit sich und weist ein Gewicht von 8,09 kg mit bzw. 9,48 kg ohne Standfuß auf. Der via Graphenbeschichtung gekühlte Philips Evnia 32M2N8900X kann (alternativ zum OSD) über die Software Evnia Precision Center eingestellt werden und steht noch ohne Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da. Ob absehbar überhaupt eine Freigabe im Westen erfolgen soll, bleibt abzuwarten.