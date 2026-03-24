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Die Dell-Marke Alienware bringt bald einen neuen Gaming-Bildschirm auf den Markt, der in China für umgerechnet knapp 363 Euro gelistet wird. Im Westen könnte gegen Ende der Woche eine offizielle Marktfreigabe erfolgen, wobei der Verkaufspreis mit Blick auf die Ausstattung ebenfalls (deutlich) unter 400 Euro angesiedelt sein sollte. Andernfalls wäre der AW2726DM kaum konkurrenzfähig. Der QD-OLED-basierte 26,5-Zöller tritt mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 240 Hz Bildwiederholrate, 10 Bit Farbtiefe, 99 % DCI-P3, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 111 ppi Punktdichte und einem Kontrastwert von 1.500.000:1 an.

An den 200 cd/m² Helligkeit, die sich wahrscheinlich auf SDR bei 100 % APL beziehen, sieht man, dass es sich um eine QD-OLED-Sparversion handelt – normalerweise werden 250 cd/m² aufwärts geboten. Von einer DisplayHDR-True-Black-Zertifizierung ist logischerweise keine Rede, wohl aber von HDR-Unterstützung. Als Anti-Tearing-Maßnahmen sind FreeSync Premium und VRR am Start. Bei den Anschlüssen verzichtet der Hersteller leider auf vollwertiges HDMI 2.1, weshalb man an den TMDS-Varianten maximal 120 anstelle der 240 Hz verwenden kann. Volle 240 Hz sind nur am ebenfalls verbauten DisplayPort 1.4 möglich.

Wer möchte, kann externe Klanggeber oder Kopfhörer über einen Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke) anschließen. Hinsichtlich Ergonomie merkt man der Neuheit ihre Positionierung im Budgetsegment übrigens kaum an: Konkret werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, ein Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) beworben. Der Alienware AW2726DM hat ein Gewicht von 3,9 kg (ohne Standfuß), kommt mit drei Jahren Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service und weist einen Strombedarf von 21 W auf. Der mit besserem Feature-Set versehene Gigabyte GO27Q24 kann übrigens ab 364 Euro erworben werden.