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Im Rahmen der CES-Messe stellte ASUS unter anderem den neuen Gaming-Monitor ROG Swift PG34WCDN vor. Der mit QD-OLED-Technologie versehene und mit 1.800R gewölbte 34-Zöller hat vor Kurzem den deutschen Markt erreicht, wobei der Verkaufspreis im Onlinehandel zurzeit bei rund 1.360 Euro startet. Beim verbauten Panel handelt es sich um ein Exemplar mit V-Stripe-förmigem RGB-Subpixel-Layout, das für eine bessere Schriftdarstellung mit weniger Farbsäumen sorgen soll. Die native Auflösung beläuft sich auf 3.440 x 1.440 Pixel (UWQHD, 21:9), die maximale Bildwiederholfrequenz auf 360 Hz und die Spitzenhelligkeit auf 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR).

Darüber hinaus kann man mit 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 135 % sRGB, 99 % DCI-P3, einem Kontrastwert von 1.500.000:1 und einem Delta-E-Wert von unter 2 rechnen. Der sogenannte BlackShield ist als kratzfestere Beschichtung vertreten und soll zusätzlich rötliche oder lilafarbene Farbstiche verringern. Mit einer Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 wird eine sehr ordentliche HDR-Darstellung in Aussicht gestellt. FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zeichnen für Tearing-freie Spielsessions verantwortlich. Alternativ steht ein Anti-Blur-Tool (ELMB) zur Verfügung.

Zu den weiteren Features der Neuheit zählen ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay, ein intelligenter Schwarzstabilisator, eine Firmware-Update-Funktion und Maßnahmen gegen VRR-Flackern. Dank eines integrierten KVM-Switches ist es möglich, dieselbe Maus und Tastatur mit mehreren verbundenen Endgeräten zu verwenden, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Was Schnittstellen betrifft, sind ein 80 Gbit/s schneller DisplayPort 2.1a (UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 90 W PD), ein klassischer USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), ein S/PDIF und ein Kopfhörerausgang am Start.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen derweil eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 110 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und den sogenannten Neo-Proximity-Sensor. Letzterer schaltet automatisch auf ein Schwarzbild um, sobald kein Nutzer mehr vor dem Monitor erkannt wird. Dies soll primär OLED-Einbrenneffekten vorbeugen, hilft aber natürlich auch beim Energiesparen. Apropos: Der ASUS ROG Swift PG34WCDN genehmigt sich laut EU-Energielabel 28 W in SDR und 30 W in HDR. Dies ergibt die Energieeffizienzklasse F von G. Die Produktgarantie erstreckt sich über drei Jahre und deckt auch Burn-in ab.

Das Gewicht des ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN beträgt 5,6 kg ohne und 8,3 kg mit Standfuß. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 109 ppi. Übrigens: Der sehr ähnlich ausgestattete MSI MPG 341CQR(DE) X36 wird bereits ab 1.099 Euro gelistet, war zum Zeitpunkt dieser Meldung aber nirgends auf Lager.