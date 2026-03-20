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Vom taiwanischen Unternehmen ASRock, einer Tochter des Fertigers Pegatron, der wiederum zu ASUS gehört, kommt der Gaming-Monitor PG27FFS2E(-W), den man wahlweise in einem schwarzen oder weißen Design erwerben kann. Das IPS-Modell misst 27 Zoll in der Diagonalen und kann die Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 240 Hz darstellen. Laut Datenblatt ist außerdem mit 99 % sRGB, 8 Bit Farbtiefe, 350 cd/m² typischer Leuchtdichte, einem 1.000:1-Kontrast und sehr langsamen Schaltzeiten (5,9 ms Grau zu Grau) zu rechnen. Warum ausgerechnet bei letzterer gegeizt wird, erschließt sich nicht wirklich. Die Punktdichte beträgt übrigens nur rund 82 ppi.

Für die Eliminierung von Bildrissen (Tearing) kommt FreeSync Premium zum Einsatz. Zwei Lautsprecher sind ebenfalls an Bord, fallen mit jeweils 2 W jedoch schwachbrüstig aus und dürften sich für ernsthaftes Gaming absolut nicht eignen. Von der beworbenen HDR10-Unterstützung ist ebenso wenig zu erwarten, fehlen doch lokales Dimming und höhere Helligkeitswerte. Immerhin: Ein Anti-Blur-Tool scheint vertreten zu sein, wobei es höchstwahrscheinlich nicht zeitgleich mit der oben genannten Anti-Tearing-Maßnahme verwendet werden kann. Wer möchte, kann per OSD einen Schwarzstabilisator feineinstellen – per Fünf-Wege-Joystick.

Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort 1.2 und einen Kopfhörerausgang. HDMI wird zwar mit Version 2.1 angegeben, doch handelt es sich um TMDS, also praktisch das 2.0-Feature-Set. Hinsichtlich Ergonomie macht ASRock hingegen keine Kompromisse und ermöglicht eine seitliche Drehung, eine Neigungsverstellung, eine Höhenanpassung um 130 mm sowie ein Versetzen in Pivot. Auch an eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight wurde gedacht. Das Gewicht der Monitore beläuft sich auf 3,4 kg ohne und 4,98 kg mit Standfuß.

Der ASRock PG27FFS2E(-W) genehmigt sich 21 W in SDR bzw. 44 W in HDR und ist vereinzelt bereits im deutschen Onlinehandel verfügbar. Die Straßenpreise beginnen bei knapp 164 Euro (Schwarz) bzw. 182 Euro (Weiß) und dürften sich noch verringern, sobald die Geräte breitflächig auf dem deutschen Markt angekommen sind. Denn: Konkurrenzmodelle von ASUS oder Lenovo mit gleicher oder höherer Bildwiederholfrequenz, 1 ms schnellem Grauwechsel und/oder ELMB-Sync kosten in etwa so viel oder sind sogar günstiger.