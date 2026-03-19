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Der südkoreanische Hersteller LG führt auf seiner US-Website einen neuen UltraGear-Gaming-Monitor. Der IPS-basierte 32G620B misst 31,5 Zoll in der Diagonalen, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 200 Hz. Zu den weiteren Merkmalen zählen 10 Bit Farbtiefe (die wahrscheinlich via 8 Bit + FRC erreicht werden), ein 1.200:1-Kontrast, eine typische Helligkeit von 300 cd/m², eine sRGB-Abdeckung von 99 % und eine Punktdichte von nur rund 93 ppi. Der US-UVP beläuft sich auf 299,99 US-Dollar (UVP), also umgerechnet knapp 260 Euro.

Gegen unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen kann auf FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zurückgegriffen werden. Zusatzfunktionen wie eine fps-Anzeige, ein Fadenkreuz-Overlay und ein Schwarzstabilisator fehlen ebenso wenig wie Auto Input Switch. Letzteres nimmt bei mehreren verbundenen Endgeräten das händische Umschalten von Signalquellen ab. Anschlussseitig muss man sich mit zwei HDMI-2.0-Eingängen (WQHD bei max. 144 Hz), einem DisplayPort 1.4 (WQHD bei max. 200 Hz) und einem Kopfhörerausgang zufriedengeben.

Die Neuheit kann geneigt werden, seitlich drehen, in der Höhe verstellen und in Pivot versetzen. Überdies werden eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), eine flimmerreduzierte Hintergrundbeleuchtung und ein Modus für Menschen mit Farbsehschwäche geboten. HDR10-Unterstützung wird ebenfalls genannt, dürfte aufgrund fehlender Dimming-Zonen und der für diesen Zweck zu mäßigen Leuchtdichte allerdings nicht vom Hocker hauen können. Ob der LG UltraGear 32G620B absehbar auch in Deutschland veröffentlicht werden soll, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

Preislich liegt das Gerät mit seinem Feature-Set (WQHD, 200 Hz, 10 Bit, 1 ms G2G, gute Ergonomie) zwar vergleichsweise günstig, doch gäbe es für rund 100 Euro mehr bereits OLED-Modelle der 27-Zoll-Klasse, die gerade bei Bildqualität, Schaltzeiten, Input-Lag und HDR natürlich haushoch überlegen sind.