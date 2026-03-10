Werbung

Der zur CES 2026 im vergangenen Januar angeteaserte Gaming-Bildschirm MSI MPG 322UR X24 bekam jüngst eine offizielle Produktseite spendiert, die viele neue Informationen bereithält. Demnach handelt es sich um ein 31,5 Zoll großes Tandem-QD-OLED-Exemplar, das mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auflöst, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erzielt und nach ClearMR 13000 zertifiziert ist. Neben einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel werden 10 Bit Farbtiefe, ein Kontrastwert von 1.500.000:1 und eine Leuchtdichte von 300 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (HDR, max.) in Aussicht gestellt. Des Weiteren wird im Datenblatt mit 138 % sRGB, 99 % DCI-P3, 97 % Adobe RGB und einer soliden Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 2) geworben. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 140 ppi.

Als Anti-Tearing-Maßnahme kommt Adaptive Sync zum Einsatz. Alternativ wird man auf einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe (SLMB, "Super Low Motion Blur") zurückgreifen können, der jedoch nur bei 180 und 240 Hz funktionieren soll. Das dreistufige OLED Anti-Flicker Pro verspricht derweil effektive Maßnahmen gegen störendes VRR-Flackern in Games. Zusätzlich stehen AI Crosshair und AI Vision bereit, also ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay und ein intelligenter Schwarzstabilisator. Zugunsten einer höheren Framerate oder Bewegtbildschärfe ist es möglich, 24,5- bzw. 27-Zoll-Bildmodi mit geringeren Auflösungen zu verwenden.

Die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 spricht für eine gute HDR-Performance. Schnittstellenseitig werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein moderner DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 98 W PD), ein klassischer USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang geboten. Dank KVM-Switch können dieselbe Maus und Tastatur für verschiedene angeschlossene Endgeräte genutzt werden, ohne ständig Kabel umstecken zu müssen. Neue Features oder Fehlerbereinigungen werden bei Verfügbarkeit über eine ebenfalls vorhandene Firmware-Update-Funktion eingespielt.

Der neue Monitor lässt sich neigen, seitlich drehen und um 110 mm in der Höhe verstellen. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), ein Konsolenmodus (4K120, ALLM, VRR) und PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild). OLED Care 3.0 führt im Stand-by oder bei ausgeschaltetem Bildschirm einen automatischen Panel-Refresh durch. Erfolgt das nicht, startet selbiger alle 24 Stunden, wobei 30 Minuten zuvor ein entsprechender Hinweis eingeblendet wird. Zugleich ist ein NPU-gestützter Sensor verbaut, der bei Abwesenheit des Nutzers das Display abdunkelt und Einbrennrisiken verringern soll.

Der MSI MPG 322UR X24 kommt mit drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung, weist durch DarkArmor eine höhere Kratzbeständigkeit auf und steht noch ohne Erscheinungstermin oder Verkaufspreis da.