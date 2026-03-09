Werbung

Auf einer Hausmesse in China hat TCL kürzlich nicht nur den 4K-OLED-Monitor X32X3A vorgestellt, sondern auch zwei Neuheiten mit QD-Mini-LED-Technologie. Während zum 27P2A Ultra nur spärliche Informationen vorliegen (WQHD bei 550 Hz oder HD bei 1.040 Hz), gibt es zum 27C3A Pro schon einige handfeste Details. Es handelt sich um einen 27 Zoll großen Gaming-Monitor mit LCD-Technologie, dessen 2.304 QD-Mini-LED-Zonen starkes Backlight für eine Spitzenhelligkeit von 2.200 cd/m² sorgt und maßgeblich zu einer DisplayHDR-1400-Zertifizierung beiträgt. Unschöne Nebeneffekte wie Mauszeiger-Halos oder Blooming dürften bei dem Gerät deutlich minimiert sein – jedenfalls im Vergleich zu Exemplaren mit 1.152 oder weniger Dimming-Zonen.

TCL bewirbt den 27C3A Pro außerdem mit 10 Bit Farbtiefe, einem 1 ms schnellen Grauwechsel, einer hohen Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 1) sowie jeweils 99 % DCI-P3- und sRGB-Abdeckung. Nativ löst der 27-Zöller mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei bis zu 165 Hz auf. Dank Dual-Hz-Modus ist es jederzeit möglich, auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und maximal 320 Hz umzuschalten. Man hat folglich die Wahl zwischen Bildqualität und Framerate/Input-Lag/Bewegtbildschärfe. Gegen Tearing sind FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Zusätzlich kann auf Funktionen wie ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay oder einen Schwarzstabilisator zurückgegriffen werden.

(Hinweis: Das obige Produktbild stammt symbolhaft von einem anderen TCL-Monitor-Modell)



Es muss offenbar nicht zwingend ein externes Endgerät an den Monitor angeschlossen werden, stattet TCL den 27C3A Pro doch mit einem smarten Betriebssystem aus, wie man es von manchen herstellereigenen Fernsehgeräten kennen soll. Auf Anschlussseite finden sich unter anderem HDMI 2.1, DisplayPort (leider nur 1.4 statt 2.1) und USB-C (90 Watt PD). Ebenso wenig muss auf einen KVM-Switch verzichtet werden. Die Ergonomie will mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einem Pivot-Modus und einer Höhenverstellbarkeit überzeugen. Übrigens sind auch das dynamische HDR-Format Dolby Vision und das (virtuelle) 3D-Sound-Format Dolby Atmos am Start. Letzteres weist auf verbaute Lautsprecher hin.

Der TCL 27C3A Pro hat eine Punktdichte von rund 163 ppi (in 4K) und geht in China für umgerechnet knapp 447 Euro an den Start. Zu westlichen Release-Plänen hat sich der Elektronikriese bis dato nicht näher geäußert.