Werbung

Der mit Hauptsitz in China beheimatete Elektronikriese TCL hat im Rahmen eines hauseigenen Events diverse neue Produkte vorgestellt, darunter den Gaming-Bildschirm 32X3A. Der 32-Zöller besitzt ein OLED+ getauftes Panel, das laut Hersteller mit verbesserten Antireflexionseigenschaften und einer Textdarstellung mit weniger Farbsäumen aufwarten soll. Die native Auflösung beläuft sich auf 3.840 x 2.160 Pixel (4K, 16:9), wobei eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erzielt wird. Wer höhere Frameraten oder einen geringeren Input-Lag im Blick hat, kann jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und bis zu 480 Hz wechseln.

Neben jeweils 99 % DCI-P3 und sRGB werden ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit und eine Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² beworben. Letzteres dürfte sich auf 1,5 oder 3 % APL in HDR beziehen. Die Neuheit ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert und bringt ein in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickeltes Soundsystem mit sich, das ins Standbein integriert ist. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Per OSD kann ein Fadenkreuz-Overlay aktiviert werden, das auf Basis des Spielhintergrunds dynamisch seine Farbe anpasst.

(Hinweis: Das obige Produktbild stammt symbolhaft von einem anderen TCL-Monitor-Modell.)

Auf Schnittstellenseite finden sich beim TCL X32X3A moderne grafische Anschlüsse wie DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 genauso wie eine USB-C-Schnittstelle mit 90 W PD, ein USB-Hub und ein klassischer Kopfhörerausgang. Ob der DisplayPort volle 80 Gbit/s (UHBR20) liefert, geht aus dem bisherigen Infomaterial leider nicht hervor. Zu den ergonomischen Verstellmöglichkeiten ist ebenfalls noch nichts Näheres bekannt. TCL wirbt allerdings mit einem Umgebungslichtsensor samt automatischer Helligkeitsregelung – einerseits sinnvoll zum Energiesparen, andererseits ein weiterer Mechanismus gegen OLED-Einbrenneffekte.

In China geht der TCL X32X3A für umgerechnet rund 832 Euro an den Start. Ähnliche Konkurrenzmodelle wie der LG UltraGear OLED 32GX870A sind hierzulande zu Straßenpreisen ab rund 1.019 Euro erhältlich.