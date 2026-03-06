News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#TCL #32X3A #OLED #4K #Gaming #Dual-Hz #DisplayPort-21 #True-Black-400

4K-Dual-Hz, OLED+, DP 2.1 und True Black 400

TCL kündigt 32X3A für China an

Portrait des Authors


TCL kündigt 32X3A für China an
0

Werbung

Der mit Hauptsitz in China beheimatete Elektronikriese TCL hat im Rahmen eines hauseigenen Events diverse neue Produkte vorgestellt, darunter den Gaming-Bildschirm 32X3A. Der 32-Zöller besitzt ein OLED+ getauftes Panel, das laut Hersteller mit verbesserten Antireflexionseigenschaften und einer Textdarstellung mit weniger Farbsäumen aufwarten soll. Die native Auflösung beläuft sich auf 3.840 x 2.160 Pixel (4K, 16:9), wobei eine maximale Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erzielt wird. Wer höhere Frameraten oder einen geringeren Input-Lag im Blick hat, kann jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und bis zu 480 Hz wechseln.

Neben jeweils 99 % DCI-P3 und sRGB werden ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, eine Farbtiefe von 10 Bit und eine Spitzenhelligkeit von 1.300 cd/m² beworben. Letzteres dürfte sich auf 1,5 oder 3 % APL in HDR beziehen. Die Neuheit ist nach DisplayHDR True Black 400 zertifiziert und bringt ein in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickeltes Soundsystem mit sich, das ins Standbein integriert ist. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Per OSD kann ein Fadenkreuz-Overlay aktiviert werden, das auf Basis des Spielhintergrunds dynamisch seine Farbe anpasst.

Zugehöriges Artikelbild

(Hinweis: Das obige Produktbild stammt symbolhaft von einem anderen TCL-Monitor-Modell.)

Auf Schnittstellenseite finden sich beim TCL X32X3A moderne grafische Anschlüsse wie DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1 genauso wie eine USB-C-Schnittstelle mit 90 W PD, ein USB-Hub und ein klassischer Kopfhörerausgang. Ob der DisplayPort volle 80 Gbit/s (UHBR20) liefert, geht aus dem bisherigen Infomaterial leider nicht hervor. Zu den ergonomischen Verstellmöglichkeiten ist ebenfalls noch nichts Näheres bekannt. TCL wirbt allerdings mit einem Umgebungslichtsensor samt automatischer Helligkeitsregelung – einerseits sinnvoll zum Energiesparen, andererseits ein weiterer Mechanismus gegen OLED-Einbrenneffekte.

In China geht der TCL X32X3A für umgerechnet rund 832 Euro an den Start. Ähnliche Konkurrenzmodelle wie der LG UltraGear OLED 32GX870A sind hierzulande zu Straßenpreisen ab rund 1.019 Euro erhältlich.

Quellen und weitere Links

Werbung

#TCL
#32X3A
#OLED
#4K
#Gaming
#Dual-Hz
#DisplayPort-21
#True-Black-400
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top