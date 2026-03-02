News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AOC #AGP277KX #Monitor #Gaming #KVM #5K #DisplayPort-21

5K, Dual-Hz, DisplayPort 2.1, G-Sync und KVM

AOC China listet neuen AGP277KX

Portrait des Authors


AOC China listet neuen AGP277KX
0

Werbung

Während andere Monitorhersteller wie Philips bereits vor Wochen oder Monaten erste spieletaugliche Bildschirme mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9) umfassend enthüllten, legt das mit Hauptsitz in Taiwan ansässige Unternehmen AOC nun mit dem AGP277KX nach. Der 27-Zöller wird auf der chinesischen AOC-Website gelistet und ist ein Dual-Hz-Exemplar: Man kann jederzeit von der nativen 5K-Auflösung und bis zu 180 Hz auf die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 350 Hz wechseln, um die Framerate zu pushen oder den Input-Lag zu verringern. Wahrscheinlich wird man die höchsten Bildwiederholraten aber lediglich bei 8 Bit erreichen, denn etwa beim oben verlinkten Philips Evnia 27M2G5800 sind bei 10 Bit (8 Bit + FRC) nur 5K144 und WQHD288 möglich.

Der neue AGP277KX, der mutmaßlich in die Agon-Pro-Serie von AOC eingeordnet wird, besitzt ein Fast-IPS-Panel mit 0,3 bis 1 ms schnellem Grauwechsel, ist lediglich DisplayHDR-400-zertifiziert und stellt eine typische Leuchtdichte von 400 cd/m² (SDR) bzw. 500 cd/m² (HDR) in Aussicht. Das Kontrastverhältnis beträgt 1.000:1, der typische Strombedarf 41 W. Ein Delta-E-Wert von unter 1 verspricht eine hohe Farbtreue. Des Weiteren ist von 100 % sRGB und 99 % DCI-P3 die Rede. Auf Funktionen wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay und einen 24,5-Zoll-Bildmodus mit geringerer Auflösung als WQHD oder 5K muss ebenso wenig verzichtet werden wie auf einen KVM-Switch, einen Kopfhörerhaken oder zwei integrierte 5-W-Lautsprecher.

AOC AGP277KX mit 5K-Dual-Hz und DP 2.1
AOC AGP277KX mit 5K-Dual-Hz und DP 2.1
AOC AGP277KX mit 5K-Dual-Hz und DP 2.1
AOC AGP277KX mit 5K-Dual-Hz und DP 2.1
AOC AGP277KX mit 5K-Dual-Hz und DP 2.1

Die G-Sync-kompatible Anti-Tearing-Maßnahme Adaptive Sync kann dank MBR-Sync mit einem Anti-Blur-Tool kombiniert werden. Die Monitor-Rückseite weist Light-FX-Beleuchtungselemente auf. Beim Schnittstellenangebot knausert AOC nicht und verbaut zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen vollwertigen DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), einen Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 65 W PD. Auf ergonomischer Seite will der AGP277KX mit einer Neigungsverstellung, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit (150 mm), einer seitlichen Drehfunktion, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen.

Der AOC AGP277KX bringt ohne Standfuß 4,63 kg auf die Waage, misst 613,7 x 374,8 x 68,1 mm (B x H x T) und hat in 5K eine Punktdichte von rund 218 ppi – also fast 55 ppi mehr als ein 4K-UHD-Gerät (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) in 27 Zoll. Als problematisch könnte sich derweil erweisen, dass 5K-16:9 noch recht ungewöhnlich ist und je nach Betriebssystem, Anwendung oder Spiel mehr oder weniger gut unterstützt wird. In dieser Hinsicht dürfte die WQHD-Option eine zusätzliche Fallback-Option sein. Ob, wann und zu welchem Preis eine Marktfreigabe im Westen erfolgen soll, hat der Hersteller noch nicht verraten.

Quellen und weitere Links
#AOC
#AGP277KX
#Monitor
#Gaming
#KVM
#5K
#DisplayPort-21
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top