Während andere Monitorhersteller wie Philips bereits vor Wochen oder Monaten erste spieletaugliche Bildschirme mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9) umfassend enthüllten, legt das mit Hauptsitz in Taiwan ansässige Unternehmen AOC nun mit dem AGP277KX nach. Der 27-Zöller wird auf der chinesischen AOC-Website gelistet und ist ein Dual-Hz-Exemplar: Man kann jederzeit von der nativen 5K-Auflösung und bis zu 180 Hz auf die WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 350 Hz wechseln, um die Framerate zu pushen oder den Input-Lag zu verringern. Wahrscheinlich wird man die höchsten Bildwiederholraten aber lediglich bei 8 Bit erreichen, denn etwa beim oben verlinkten Philips Evnia 27M2G5800 sind bei 10 Bit (8 Bit + FRC) nur 5K144 und WQHD288 möglich.

Der neue AGP277KX, der mutmaßlich in die Agon-Pro-Serie von AOC eingeordnet wird, besitzt ein Fast-IPS-Panel mit 0,3 bis 1 ms schnellem Grauwechsel, ist lediglich DisplayHDR-400-zertifiziert und stellt eine typische Leuchtdichte von 400 cd/m² (SDR) bzw. 500 cd/m² (HDR) in Aussicht. Das Kontrastverhältnis beträgt 1.000:1, der typische Strombedarf 41 W. Ein Delta-E-Wert von unter 1 verspricht eine hohe Farbtreue. Des Weiteren ist von 100 % sRGB und 99 % DCI-P3 die Rede. Auf Funktionen wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay und einen 24,5-Zoll-Bildmodus mit geringerer Auflösung als WQHD oder 5K muss ebenso wenig verzichtet werden wie auf einen KVM-Switch, einen Kopfhörerhaken oder zwei integrierte 5-W-Lautsprecher.

Die G-Sync-kompatible Anti-Tearing-Maßnahme Adaptive Sync kann dank MBR-Sync mit einem Anti-Blur-Tool kombiniert werden. Die Monitor-Rückseite weist Light-FX-Beleuchtungselemente auf. Beim Schnittstellenangebot knausert AOC nicht und verbaut zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, einen vollwertigen DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), einen klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), einen Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 65 W PD. Auf ergonomischer Seite will der AGP277KX mit einer Neigungsverstellung, einem Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit (150 mm), einer seitlichen Drehfunktion, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung überzeugen.

Der AOC AGP277KX bringt ohne Standfuß 4,63 kg auf die Waage, misst 613,7 x 374,8 x 68,1 mm (B x H x T) und hat in 5K eine Punktdichte von rund 218 ppi – also fast 55 ppi mehr als ein 4K-UHD-Gerät (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) in 27 Zoll. Als problematisch könnte sich derweil erweisen, dass 5K-16:9 noch recht ungewöhnlich ist und je nach Betriebssystem, Anwendung oder Spiel mehr oder weniger gut unterstützt wird. In dieser Hinsicht dürfte die WQHD-Option eine zusätzliche Fallback-Option sein. Ob, wann und zu welchem Preis eine Marktfreigabe im Westen erfolgen soll, hat der Hersteller noch nicht verraten.