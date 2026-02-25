Werbung

Das Tokioter Unternehmen JapanNext hat in Deutschland einen neuen Business-Monitor namens JN-IPS326K-HSPC9 veröffentlicht. In seinem hauseigenen Onlineshop (siehe Verlinkung unten) kann der 31,5-Zöller mit 6K-Auflösung (6.016 x 3.384 Pixel, 16:9) für nur 899 Euro erworben werden. Wenige Tage zuvor wurde das IPS-Gerät noch für 1.399 Euro angeboten, was ungefähr dem Preisniveau des Mitbewerbers ASUS ProArt PA32QCV entsprach. Ob es sich um eine zeitlich begrenzte oder um eine permanente Preissenkung handelt, ist nirgends ersichtlich. Interessenten wären sicherlich gut beraten, sich zeitnah zu entscheiden.

Das IPS-Panel des JN-IPS326K-HSPC9 stellt neben der 6K-Auflösung und der damit einhergehenden hohen Punktdichte von rund 219 ppi unter anderem einen 1.500:1-Kontrast, eine Leuchtdichte von 500 cd/m², eine Farbtiefe von 10 Bit sowie eine DCI-P3-Abdeckung von 96 % in Aussicht. Bildwiederholrate (60 Hz) und Schaltzeiten (8 ms G2G) sind langsam. Schade, denn immerhin kommt die Neuheit anscheinend sogar mit Anti-Tearing-Technologien (FreeSync und G-Sync-Kompatibilität). Zu den weiteren Features gehören ein KVM-Switch, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und (wahrscheinlich eher schwache) HDR-Unterstützung.

Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4, einem USB-C-Port (DP-Alt-Modus, 90 W PD) und offenbar auch einem klassischen USB-Hub (2x Typ A, 1x Typ B, Version unklar). Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und die Möglichkeit einer Höhenverstellung um 134 mm. Auch an eine VESA-Aufnahme (75 x 75 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung wurde seitens JapanNext gedacht. Die Produktgarantie beläuft sich auf zwei Jahre, die Leistungsaufnahme auf 38 W (Eco), bzw. 44 W (Normal). Als Klanggeber sind zwei 2-W-Lautsprecher integriert.