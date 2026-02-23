Werbung

Im Vorfeld der CES 2026, die im vergangenen Monat in Las Vegas stattfand, kündigte LG einige neue Gaming-Monitore an. Zu den Produktneuheiten zählte der 51,6 Zoll große UltraGear evo 52G930B. Zum damaligen Zeitpunkt standen noch nicht viele Informationen fest, was sich dank einer frisch eröffneten offiziellen US-Produktseite nun geändert hat. Demnach tritt der Bolide auf dem US-Markt zu einem UVP von 1.999,99 US-Dollar an, also umgerechnet etwa 1.697 Euro. Damit wäre man ungefähr auf Preishöhe des kleineren, allerdings mit OLED-Technologie versehenen Dual-Hz-Geschwisters LG UltraGear 45GX990A.

Der neue UltraGear evo 52G930B besitzt ein mit 1.000R stark gekrümmtes VA-Panel, dessen Auflösung 5.120 x 2.160 Pixel (WUHD, 21:9) beträgt. Die maximale Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf 240 Hz, das Kontrastverhältnis auf 4.000:1, die Reaktionszeit auf 1 ms (Grau zu Grau) und die Punktdichte auf rund 109 ppi. Des Weiteren werden 10 Bit Farbtiefe, 400 cd/m² typische Helligkeit und 95 % DCI-P3-Abdeckung in Aussicht gestellt. Der 51,6-Zöller ist nach DisplayHDR 600 zertifiziert, was in Kombination mit dem soliden Kontrastwert ein recht annehmbares HDR-Erlebnis versprechen dürfte. Für HDR-Bombast fehlt es hingegen an Mini-LED- bzw. Local-Dimming-Zonen und einer höheren Spitzenhelligkeit.

Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium und VRR ("Variable Refresh Rate") verantwortlich. Zusätzliche Funktionen wie eine fps-Anzeige, ein Fadenkreuz-Overlay oder PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) stehen ebenfalls bereit. Wer ein kompatibles Kolorimeter zu Hause hat, kann den UltraGear evo 52G930B über die im Lieferumfang enthaltene Software True Color Pro hardwarekalibrieren. Die Schnittstellenauswahl umfasst einen modernen DisplayPort 2.1 (Bandbreite unklar), zwei HDMI-2.1-Eingänge, zwei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1), einen Kopfhörerausgang mit der virtuellen Surround-Sound-Technologie DTS Headphone:X sowie USB-C mit DisplayPort-Alternate-Modus und 90 W PD.

Stereo-Lautsprecher sind ebenso mit von der Partie wie rückseitige Beleuchtungselemente (Unity Hexagon Lighting) und ein automatischer Signaleingangswechsel (Auto Input Switch). Auf ergonomischer Seite bleiben mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenanpassungsmöglichkeit, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einem Modus für Menschen mit Farbsehschwäche kaum Wünsche offen. LG stattet den UltraGear evo 52G930B mit zwei Jahren Produktgarantie aus und hat noch keinen deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verraten.