Im vergangenen Jahr wurde auf der chinesischen AOC-Website der Q27G4ZD/S enthüllt, ein QD-OLED-basierter WQHD-Monitor (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) mit 280 Hz Bildwiederholrate und ohne Standfuß. Nun hat es ein eng verwandtes Schwestermodell mit Standfuß und mehr Schnittstellen auf den deutschen Markt geschafft. Der 26,5 Zoll große Q27G4ZD besitzt ein optimiertes QD-OLED-Panel der dritten Generation, stemmt WQHD bei ebenfalls bis zu 280 Hz und trägt eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400. Der Hersteller nennt einen UVP von 569 Euro, der im deutschen Onlinehandel allerdings teils schon unterboten wird – die Straßenpreise beginnen bei 499 Euro. Möchte man sein Exemplar zeitnah erhalten, zahlt man mindestens rund 520 Euro.

Der neue Q27G4ZD zeigt sich bei seinen Panel-Eckdaten QD-OLED-typisch. Konkret werden ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastwert von 1.500.000:1, eine Farbtiefe von 10 Bit, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Leuchtdichte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) beworben. G-Sync-kompatibles Adaptive Sync gehört ebenso zum Feature-Set wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und diverse Maßnahmen gegen OLED-Einbrenneffekte, die aber für das spezifische Modell noch nicht näher erläutert wurden. AOC gewährt übrigens drei Jahre Garantie, die auch etwaigen OLED-Burn-in abdecken würde.

Auf Schnittstellenseite finden sich zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang. Dem eingangs erwähnten Q27G4ZD/S hat die deutsche Version folglich nicht nur einen weiteren HDMI-Anschluss voraus, sondern auch USB-Funktionalität. Der vorhandene Standfuß erlaubt eine Neigungsverstellung, ein seitliches Drehen, eine Höhenanpassung um 130 mm und ein Versetzen in Pivot. Auch an eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) wurde gedacht. Dem EU-Energielabel zufolge betrage der Strombedarf übrigens jeweils 24 W in SDR und HDR, wobei der HDR-Modus zu diesem Zweck mutmaßlich bei wenig praxistauglichen Helligkeitswerten gemessen worden sein dürfte.

Der ohne Standfuß 5,2 kg schwere AOC Q27G4ZD misst 609,3 x 357,7 x 55,0 mm (B x H x T), hat eine Punktdichte von rund 111 ppi und ist preislich noch ein Stück über ähnlichen Konkurrenzmodellen angesiedelt, die teils schon bei knapp unter 440 Euro starten.