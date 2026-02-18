Werbung

Der in Texas ansässige Hersteller Dell hat mit dem SE2726HG einen neuen Gaming-Bildschirm auf dem deutschen Markt veröffentlicht. Der IPS-basierte 27-Zöller wird im Budgetsegment angesiedelt, stellt die Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 240 Hz dar und deckt den sRGB-Farbraum zu 99 % ab. Des Weiteren werden 0,5 bis 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), eine Leuchtdichte von 300 cd/m², eine Farbtiefe von 8 Bit, ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 und eine Leistungsaufnahme von 20 W in SDR, bzw. 27 W in HDR beworben.

HDR10-Unterstützung ist vorhanden, dürfte aufgrund der dafür zu mäßigen Helligkeitswerte und des fehlenden Dimmings aber kaum überzeugen können. Gegen unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen kommen FreeSync Premium und VRR ("Variable Refresh Rate") zum Einsatz. Ein Kensington-Schloss kann zur Diebstahlsicherung verwendet werden. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Es handelt sich übrigens nicht um vollwertiges HDMI 2.1, sondern um ein 2.0-Feature-Set samt deutlich geringerer Bandbreite. Dennoch sind 240 Hz daran möglich.

Auch bei den Ergonomie-Funktionen machen sich Sparmaßnahmen bemerkbar, kann der Bildschirm doch lediglich geneigt werden. Zusätzlich sind eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight an Bord. Trotz des günstigen Preispunktes von 145 Euro (UVP) kommt der Dell SE2726HG mit drei Jahren Garantie inklusive eines Vor-Ort-Austausch-Services. Im Defektfall erhält man also postwendend ein Ersatzgerät zugeschickt.

Eine Bestellung des Monitors ist ab sofort im Dell-eigenen deutschen Onlineshop (Verlinkung unten) möglich. In den USA hat der Hersteller ein Schwestermodell namens SE2726HGS veröffentlicht, das mit besserer Ergonomie versehen ist. Ob es ebenfalls in Deutschland erscheinen soll, ist ungewiss.