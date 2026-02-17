Werbung

Der japanische Premiumhersteller EIZO plant für die NAB Show in Las Vegas (19. bis 22. April 2026) und für die MPTS in London (13. bis 14. Mai 2026) die Präsentation eines neues Grafikmonitors der ColorEdge-Serie. Seine Besonderheit: Erstmals in der Geschichte der Produktreihe kommt ein OLED- statt IPS-Panel zum Einsatz. Zwar ist der Hersteller für hochwertige Bildschirme bekannt, doch geht man recht konservativ an neue Techniken heran.

Es handelt sich beim ColorEdge OLED, dessen genaue Produktbezeichnung noch nicht verraten wurde, übrigens nicht um den ersten Abstecher seitens EIZO ins OLED-Segment. Im Jahr 2020 erschien mit dem Foris Nova bereits ein 21,6-Zöller mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), der allerdings auf weltweit 500 Stück limitiert war. Nun soll also endlich ein professionelles Grafik-Display mit OLED-Technologie folgen, das 31,5 Zoll in der Diagonalen misst. Der Hersteller will damit laut eigenen Angaben die Lücke zwischen klassischen ColorEdge-Modellen und dem Dual-Layer-IPS-basierten HDR-Referenzmonitor Prominence CG1 schließen.

Konkret bewirbt EIZO den ColorEdge OLED für 4K-HDR-Workflows, wobei das Gerät zu diesem Zweck sowohl HLG ("Hybrid-Log Gamma") als auch PQ-Kurven beherrscht. Da schon bei ColorEdge-Exemplaren mit IPS-Basis auf eine hohe Panel-Qualität geachtet wird, dürfte auch die verbaute OLED-Technologie handverlesen sein. Bekannt sind bisher ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und der Einsatz einer Antireflexionsbeschichtung (AGLR). Zugleich implementiert der Hersteller einen eigens optimierten Auto-Brightness-Limiter (ABL), der ein viel weniger aggressives Dimming-Verhalten aufweisen und Bilddetails deutlich besser erhalten können soll als die Maßnahmen bei herkömmlichen OLED-Monitoren.

Zwei ABL-Modi sollen bereitstehen, die entweder alles gleichmäßig dimmen oder sich primär auf sehr helle Bereiche konzentrieren, während dunklere Areale nicht oder kaum angetastet werden. Eine blaue LED rechts neben dem Power-Button signalisiert, ob ABL gerade aktiv ist. EIZO integriert zusätzlich ein Kolorimeter, das im Zusammenspiel mit der Software ColorNavigator 7 für manuelle oder nach Zeitplan automatisierte Hardware-Kalibrierungen verwendet werden kann. Wer sich mit Blick auf OLED um die Textdarstellung Sorgen macht, darf laut Hersteller übrigens beruhigt sein: Farbsäume sollen durch ein eigenes Optimierungsverfahren effektiv vermindert werden.

Nähere Ausstattungsmerkmale zum EIZO ColorEdge OLED sind genauso wie eine Modellbezeichnung und Release-Informationen mutmaßlich spätestens zur NAB Show 2026 im April zu erwarten. Displays aus der ColorEdge-Serie kommen normalerweise mit fünf Jahren Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service. Ob bei dem OLED-Gerät eine Ausnahme gemacht wird, bleibt abzuwarten.