Die MMD-Monitormarke Philips hat auf ihrer chinesischen Website ein weiteres neues Gaming-Display enthüllt. Der 27M2N6550PF wird in die Evnia-Produktreihe eingeordnet, misst 26,5 Zoll in der Diagonalen und setzt auf WOLED-Technologie mit dem älteren RWGB-Subpixel-Layout. Letzteres dürfte sich entsprechend negativ auf die Schriftdarstellung auswirken und Farbsäume verursachen, die je nach Nutzertyp mal mehr, mal weniger störend auffallen können. Das Panel weist eine WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) auf, erreicht eine maximale Bildwiederholfrequenz von 280 Hz und hat eine Punktdichte von rund 111 ppi.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören 100 % sRGB, 99,4 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastwert von 1.500.000:1 und ein Delta-E-Wert von unter 1. Die Leuchtdichte wird auf 335 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR), 600 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR) beziffert. Zertifizierungen nach DisplayHDR True Black 500 und ClearMR 15000 stellen eine sehr ordentliche HDR-Erfahrung bzw. eine hohe Bewegtbildschärfe in Aussicht. Gegen Tearing kommt Adaptive Sync zum Einsatz. Ebenso wenig fehlt ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay.

Was Maßnahmen gegen OLED-Einbrenneffekte angeht, ist unter anderem von einem alle vier Stunden stattfindenden Pixel-Refresh die Rede. Er startet automatisch, wenn der Monitor ausgeschaltet wird oder für mindestens 15 Minuten im Stand-by-Modus verweilte. Nach 24 Stunden kumulativer Bildschirmnutzung wird ein (anscheinend optional abschaltbarer) Warnhinweis eingeblendet, der einen manuellen Start der Pixel-Refresh-Funktion erlaubt. Lehnt man das ab, wird man stündlich daran erinnert. Andere (auf Wunsch deaktivierbare) Anti-Burn-in-Mechanismen bewegen das Bild automatisch wenige Pixel hin und her oder dimmen die Helligkeit herunter, wenn über einen längeren Zeitraum ein statisches Bild erkannt wurde.

Schnittstellenseitig muss man sich beim 27M2N6550PF mit DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 und einem Kopfhörerausgang zufriedengeben. Der Verzicht auf HDMI 2.1 ermöglicht an ebendiesem Anschluss maximal 144 statt 280 Hz. Ähnlich spartanisch sieht es bei der Ergonomie aus, die lediglich eine Neigungsverstellung und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) bietet. Der 26,5-Zöller wiegt 4,43 kg (ohne Standfuß), misst 605 x 351 x 57 mm (B x H x T) und bekam noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verpasst. Abzuwarten bleibt ohnehin noch, ob es das Gerät überhaupt in den Westen schaffen wird.