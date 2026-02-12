Werbung

Vom chinesischen Unternehmen Lenovo kommt ein neuer Business-Monitor mit All-in-One-Funktionalität, also der Möglichkeit einer autarken Nutzung ohne externe Endgeräte. Für letztere zeichnet im Yoga AIO 27IPH11 maßgeblich ein aktueller mobiler Intel Core Ultra 300 alias Panther Lake verantwortlich, wobei man die Wahl zwischen einem Core Ultra 5 325 mit acht Kernen, acht Threads, 4,5 GHz Turbotakt und 12 MB Smart Cache sowie einem Core Ultra 7 356H mit 16 Kernen, 16 Threads, 4,7 GHz Turbotakt und 18 MB Smart Cache hat. Da es sich um einen Copilot+-PC handelt, sind jeweils NPUs zwecks Beschleunigung von KI-Prozessen integriert – sie leisten bis zu 47 TOPS (Core Ultra 5), bzw. bis zu 50 TOPS (Core Ultra 7).

Der Yoga AIO 27IPH11 kommt auf Wunsch mit Windows 11 Home oder Pro, doch soll es auch Varianten ohne vorinstalliertes Betriebssystem geben. RAM-seitig ist die Neuheit mit 16 oder 32 GB LPDDR5X-7467 ausgestattet. Die verbaute NVMe-SSD fasst entweder 512 GB oder 1 TB. Für eine zweite Festplatte dieser Art ist ein weiterer M.2-Slot vorhanden. Mit Blick auf die Display-Eigenschaften zeigt sich ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 1.500:1-Kontrast und 99 % sRGB-Abdeckung. Optional ist 10-Punkt-Touchfunktionalität am Start, wobei anscheinend kein Toucheingabestift mitgeliefert wird. Im Lieferumfang enthalten sind aber sehr wohl eine jeweils drahtlose Tastatur und Maus.

Schnittstellen sind am All-in-One-Monitor von Lenovo reichlich zu finden, darunter Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 (aber in TMDS-Ausführung), RJ-45 (1 Gbit/s), USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 und modernes Wi-Fi 7. Die Ergonomie muss sich ebenfalls nicht verstecken und bietet eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und eine Höhenverstellbarkeit (um lediglich 70 mm). Dazu kann der Yoga AIO 27IPH11 für Videokonferenzen eingesetzt werden, bringt er doch eine 5 MP starke Webcam, ein JBL-Soundsystem mit 16 Watt Gesamtleistung und ein integriertes Dual-Mikrofon mit sich. Für die Audio-Verarbeitung zeichnet ein Realtek ALC274 verantwortlich. Das OSD wird über einen Fünf-Wege-Joystick bedient.

Lenovo legt dem Yoga AIO 27IPH11 je nach Konfiguration ein 135, 170 oder 245 W starkes Netzteil bei und hat noch keinen Erscheinungstermin oder Euro-Verkaufspreis verkündet.