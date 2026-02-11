Werbung

Die deutsche Niederlassung des japanischen Unternehmens iiyama hat vor Kurzem einen neuen Business-Monitor namens ProLite X4373UHSU-B2 in Deutschland veröffentlicht. Es handelt sich um ein 42,5 Zoll großes VA-Modell, das nativ mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei maximal 60 Hz auflöst und eine Punktdichte von rund 104 ppi erzielt. Dank für Office-Zwecke nach wie vor seltener und ungewöhnlicher Dual-Hz-Funktion kann man allerdings jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) wechseln und bis zu 120 Hz einstellen. Für Spiele sei dieser Aspekt laut Hersteller weniger gedacht, sondern eher für flüssigere dynamische Inhalte oder Live-Feeds.

Eine Sync-Technologie gegen Tearing scheint ohnehin zu fehlen. Der Grauwechsel fällt mit 3 ms auch nicht besonders spieletauglich aus. Das VA-Panel wartet allerdings mit einem Kontrastverhältnis von 4.000:1 auf und dürfte folglich eine solide Schwarzdarstellung bieten. Im Übrigen werden 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB-Abdeckung und eine Helligkeit von 450 cd/m² beworben. Das EU-Energielabel stuft den X4373UHSU-B2 in die Energieeffizienzklasse E (von G) ein und nennt eine Leistungsaufnahme von 41 W in SDR bzw. 79 W in HDR. Da weder lokales Dimming noch hohe Leuchtdichten am Start sind, kann die vorhandene HDR10-Unterstützung qualitativ ziemlich sicher keine Bäume ausreißen.

Teil der Ausstattung sind zudem PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein KVM-Switch, zwei interne 7-W-Lautsprecher und sogar eine Fernbedienung. Letztere weist unter anderem Tasten für Bildformat, Quellenwahl und Lautstärke-Regelung auf. An Schnittstellen sind bei dem 42,5-Zöller zwei HDMI-2.0-Eingänge, ein DisplayPort 1.2, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B, 2 x Typ C), ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 95 W PD zu finden. Letztgenannter PD-Wert ist so mehrfach auf der Produktseite und im offiziellen Handbuch verzeichnet. Die Produktbilder enthalten also sehr wahrscheinlich eine falsche PD-Angabe (65 W).

Der Bildschirm lässt sich lediglich neigen, bringt aber immerhin eine VESA-Aufnahme (200 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight mit sich. Deutsche Onlineshops listen den iiyama ProLite X4373UHSU-B2 als lagernd oder zeitnah lieferbar, wobei die Straßenpreise bei rund 569 Euro starten. Wer auf Dual-Hz sowie USB-C verzichten kann und Daisy-Chaining bevorzugt, kann sich den Vorgänger X4373UHSU-B1 ab 522 Euro ins Haus holen. Auf beide Produkte gewährt der Hersteller jeweils drei Jahre Garantie.