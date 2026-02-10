Werbung

Die CES-Messe hielt Anfang letzten Monats bzw. dieses Jahres einige Produktneuheiten bereit, darunter den ROG Strix XG27UCGR des taiwanesischen Herstellers ASUS. Ebenjenes Gerät bekam jüngst eine offizielle Produktseite mit vielen neuen Details spendiert. Außerdem verriet uns ASUS einen deutschen Erscheinungstermin für den Gaming-Monitor. Demnach soll es ab April 2026 so weit sein, wobei noch kein unverbindlicher Verkaufspreis feststeht. Zugleich wird übrigens eine weiße Variante (XG27UCGR-W) des Bildschirms gelistet, zu der allerdings noch keine Release-Informationen bekannt sind. Technisch und featureseitig sind beide Modelle identisch.

Der neue XG27UCGR(-W) setzt auf Fast-IPS-Technologie und einen Dual-Hz-Modus. Letzterer kann von der nativen 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), in der bis zu 162 Hz möglich sind, jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und maximal 485 Hz umschalten. Man hat also die Wahl zwischen scharfer Bildqualität und hoher Bewegtbildschärfe bzw. einem geringen Input-Lag. Das Kontrastverhältnis wird auf 1.300:1 beziffert, die Farbtiefe auf 10 Bit und die Reaktionszeit auf 1 ms (Grau zu Grau). Trotz einer Spitzenhelligkeit von 600 cd/m² liegt lediglich eine DisplayHDR-400-Zertifizierung vor. Zusätzlich werden 130 % sRGB und 95 % DCI-P3 beworben.

Als KI-gestützte Gaming-Features vermarktete Funktionen wie ein Fadenkreuz-Overlay und ein Schwarzstabilisator sind ebenso vertreten wie ein dynamischer Overdrive-Modus und eine rückseitige Aura-Sync-Beleuchtung. Dank ELMB-Sync können zeitgleich Anti-Tearing-Maßnahmen (FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync) sowie ein Modus gegen Bewegtbildunschärfe (ELMB) verwendet werden. Dies geht auf Kosten des flimmerfreien Backlights, erlaubt oftmals aber eine Bewegtbildschärfe, die man sonst erst ab 240 fps aufwärts erzielen kann. Wie gut das Ganze beim XG27UCGR(-W) implementiert ist, werden Fachtests zeigen müssen.

Mit Blick auf die Schnittstellen offenbaren sich HDMI 2.1, DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1, daher mit DSC), USB-C (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und ein Kopfhörerausgang. Ergonomisch fährt der 27-Zöller eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (110 mm), einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine (bei inaktivem ELMB) flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung auf. Der ASUS ROG Strix XG27UCGR(-W) genehmigt sich im Betrieb weniger als 30 W, misst ohne Standfuß 614 x 367 x 86 mm (B x H x T) und wiegt 4,7 kg. Monitor-Einstellungen können abseits des OSDs über die Anwendung DisplayWidget Center erfolgen.