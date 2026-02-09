Werbung

Für das erste Quartal 2026 setzt die deutsche Niederlassung des taiwanischen Unternehmens ASUS bekanntlich die Marktfreigabe des ROG Strix OLED XG32UQDMS an. Nun listet der Hersteller ein Schwestermodell der 27- statt 32-Zoll-Klasse, das mit etwas besserer Ergonomie aufwartet, aber davon abgesehen ziemlich identisch ausgestattet zu sein scheint. Der neue ROG Strix OLED XG27UQDMS verfügt über ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Panel der dritten Generation, das mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) auflöst und eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hz erreicht.

Im Übrigen wirbt ASUS mit einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit, einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, einer Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² (wahrscheinlich 3 % APL in HDR) und einer DCI-P3-Abdeckung von 99 %. Die Leistungsaufnahme soll sich auf weniger als 42 W belaufen. Der XG27UQDMS unterstützt HDR10 und dürfte, wie die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 nahelegt, eine recht ordentliche HDR-Performance aufweisen. Für Tearing-freie Spielesessions zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich.

Zusätzlich können Spieler auf ein Anti-Blur-Tool (ELMB), ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay sowie diverse 4:3- und 24,5-Zoll-Presets mit geringeren Auflösungen zurückgreifen. "Uniform Brightness" erlaubt derweil eine konsistente Helligkeitsverteilung, die allerdings auf Kosten der Spitzenhelligkeit geht. Hinsichtlich Schnittstellen stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Der DisplayPort liegt leider nur in Version 1.4 statt 2.1 vor und muss folglich Kompression (DSC) einsetzen, um 4K240 bei 10 Bit und aktivem HDR stemmen zu können.

Bei der Ergonomie macht der Hersteller kaum Kompromisse und bewirbt eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um nur 110 mm, einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) sowie einen Abwesenheitssensor. Letzterer schaltet auf ein Schwarzbild um, sobald kein Nutzer mehr vor dem Monitor erkannt wird. Dies soll OLED-Einbrennrisiken minimieren und nebenbei Energie sparen.

Der ASUS ROG Strix OLED XG27UQDMS hat eine Punktdichte von rund 166 ppi und soll voraussichtlich im April oder Mai 2026 in Deutschland veröffentlicht werden. Ein Euro-UVP steht noch aus. Der Ausstattung nach würden wir von einem Preisbereich um 650 Euro herum ausgehen.